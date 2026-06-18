Hotellstädare/Hotellstäderska till Brunnby Hotel i Årsta
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2026-06-18
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Hotellstädare extra till Brunnby Hotel
Brunnby Hotel är ett privatägt 2 stjärnigt hotell med 50 rum, beläget i Årsta Partihallar. Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande person som vill arbeta extra hos oss.
Tjänsten är en timanställning vid behov, med arbete både vardagar och helger.
Vi söker dig som har sinne för ordning, tycker om service och förstår vikten av rena och välstädade hotellrum. Du är självgående, flexibel och ser vad som behöver göras. Erfarenhet från hotellstädning eller liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är att du är noggrann, pålitlig och har rätt inställning.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum
Städning av allmänna ytor
Tvätt och hantering av hotelltextilier
Hjälpa till med frukost, disk och avdukning vid behov
Vi söker dig som är
Noggrann och ordningsam
Ansvarstagande och självgående
Flexibel och lösningsorienterad
Serviceinriktad mot gäster och kollegor
Hos oss hjälps vi åt och tar ansvar för att gästerna får en ren, trygg och trevlig vistelse.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: jobb@brunnbyhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ 202606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brunnby Hotel AB
(org.nr 556690-4875)
Brunnbyvägen 7 (visa karta
)
120 44 ÅRSTA Arbetsplats
Brunnby Hotel AB Kontakt
Ägare
Saad Ablahad 0707125208 Jobbnummer
9969202