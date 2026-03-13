Hotellreceptionist till Calmar Stadshotell - Säsongspersonal
Ligula Hospitality Group AB / Receptionistjobb / Kalmar Visa alla receptionistjobb i Kalmar
2026-03-13
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ligula Hospitality Group AB i Kalmar
, Kristianstad
, Jönköping
, Halmstad
, Norrköping
eller i hela Sverige
Calmar Stadshotell är ett modernt hotell med historiska anor som stoltserar med en personlig service som levererar det lilla extra, på optimalt läge på Stortorget i Kalmar. 1906 stod Calmar Stadshotell klart som nuvarande byggnad, senaste renoveringen gjordes under 2016. Den historiska charmen som möter hotellets gäster i kombination med personlig och avslappnad miljö har gjort Calmar Stadshotell till ett av Kalmars mest populära hotell. Som gäst hos oss bor du bekvämt med närhet till shopping, nöjen och kultur. Du har Kalmars största besöksmål inom gångavstånd och bara några kilometer bort finner du Öland med alla dess sevärdheter.
Älskar du också service? Vi behöver förstärka vår hotell- och spa-reception under våren, sommaren samt till hösten.
Nu söker vi dig som brinner för att arbeta med service och drivs av att skapa den bästa tänkbara upplevelsen för våra gäster!
Calmar Stadshotell är mer än bara ett hotell, med våra 135 rum, spa, festvåning, restaurang, pub och mötesavdelning erbjuder vi en bred produkt till våra gäster. Hotellreceptionen är navet i vår verksamhet och för att trivas i rollen som receptionist krävs att du har lätt för att kommunicera och är lyhörd både mot gäst och kollega. Vi söker dig som är kreativ och flexibel, som har förmåga att se möjligheter före problem.
Vem söker vi? För att trivas i rollen tror vi att du har lätt för att ta till dig nya system och arbetar lugnt och metodiskt även när det krävs ett högre tempo och många saker sker samtidigt. Uppskattar du därtill ett arbete där du förväntar dig ta ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. - Då är detta jobbet för dig!
Som vår kollega blir du en del av ett grymt team som älskar varje dag tillsammans med våra gäster! Vi är noga med detaljerna och drivs av att skapa en upplevelse utöver det vanliga. Vi som jobbar på Calmar Stadshotell uppskattar liv och rörelse i vårt arbete. Där vi alla drivs av att få bidra till Calmar Stadshotells vidare utveckling och framgång!
Vilkor: Anställningen är en säsongsanställning med varierande arbetstider som är förlagda både i hotellreceptionen samt spareceptionen, vardagar & helger, enligt schema. Vi ser gärna att du är studerande eller har annan deltidssyssla och är intresserad av extra arbete. Möjlighet finns att påbörja anställning redan nu under våren, samt att fortsätta efter sommarsäsongen som en extra resurs. Lön enligt HRF kollektivavtal.
Du bör vara minst 20 år och behärska svenska och engelska i tal och skrift samt ha god datavana. Tjänsten innebär serveringsansvar. Enligt Alkohollag (2010:1622) 3 kap. 7 § ska den som är serveringsansvarig ha fyllt 20 år.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men din personlighet, inställning och vilja är viktigare.
Hoppas att vi har väckt ditt intresse! Skicka in ditt CV med personligt brev till oss via rekryteringsverktyget redan idag. Intervjuer sker löpande och det är ett plus om du kan vara tillgägnlig för upplärning under mars/april. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
OM OSS: Calmar Stadshotell är mer än bara ett hotell! Vi är en mötesplats mitt i stadens hjärta med 135 rum, spa, 7 konferenslokaler, restaurang, festvåning och pub. Calmar Stadshotell är ett modernt hotell med historisk charm som möter hotellets gäster i en personlig och avkopplande miljö. Calmar Stadshotell är ett av elva ProfilHotels i Sverige och Danmark. ProfilHotels ingår i Ligula Hospitality Group AB. Ligula Hospitality Group AB är moderbolaget i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Ligulas hotellverksamhet drivs under varumärkena Collection, ProfilHotels, Motel L, Good Morning Hotels och Apartment by Ligula. Vi är dessutom franchisetagare till två enheter i kedjan Park Inn by Radisson. Läs gärna mer om oss här:
ligula.se/profilhotels/calmarstadshotell och om Ligula Hospitality Group på ligula.se/om-ligula
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
Timlön, enligt HRF avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/50". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Calmar Stadshotell Jobbnummer
9796535