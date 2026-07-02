Hotellreceptionist till Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad
Ligula Hospitality Group AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-02
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Med närhet till både Stockholm city, vatten och natur i den trendiga, men lugna och trygga stadsdelen Hammarby Sjöstad är Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad ett idealiskt hotell för både fritids- och affärsresenärer. Hotellet är beläget precis vid Hammarbybacken, (Stockholms enda skidbacke) och ligger en kort promenad från Lumabryggan där du kan ta båten till Södermalm, Djurgården och Nybroviken i Stockholm city. Vi erbjuder 178 ljusa och rymliga rum i flera rumskategorier. Trådlöst internet, frukostbuffé samt tillgång till gym och bastu ingår alltid i priset när man bor hos oss. Missa inte heller att åka upp till vår 15:e våning för att njuta av en av Stockholms bästa utsikter. Det är lätt och smidigt att ta sig till hotellet oavsett om du åker kollektivt eller har egen bil. Med kollektivtrafiken tar du dig enkelt till Avicii Arena och 3Arena på mindre än 10 minuter och till Stockholm City på 20 minuter. Best Western Plus Park City Hammarby ingår i Ligula Hospitality Group AB.Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Är du intresserad av att arbeta på ett spännande hotell i en internationell miljö?
Vi söker nu en front office agent till receptionen på Best Western Plus Park City Hammarby sjöstad.
Som person har du en känsla för hög kvalitet och en stor passion för service. Vi vill att du ska vara hotellets ansikte utåt och bidra till en fantastisk helhetsupplevelse för våra gäster på Best Western Plus Park City Hammarby sjöstad. Men det är också viktigt att du kan bidra med glädje och skoj i teamet och att du är en omtänksam och varm kollega.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga receptionsuppgifter så som in- och utcheckning, bokning, försäljning, bar, samt andra hotell- och serviceuppgifter. Du blir en viktig pusselbit i ett litet team där våra gäster ges den bästa tänkbara service!Kvalifikationer
Gärna några års erfarenhet av hotellreception, eller inom service branschen. Flytande i både svenska och engelska är ett krav då vi har många internationella gäster. Som person tycker du om att prata och umgås med människor och är inte rädd för att ta egna initiativ. Många timmar av ditt arbetspass arbetar du ibland själv, så det är viktigt att kunna arbeta självständigt såväl som i grupp, plus i kanten om du även är tekniskt lagd.
Goda möjligheter för att växa inom hotellet samt koncernen.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet utav PMS Mews eller andra PMS.Anställningsvillkor
Tjänsten är extra vid och arbetstiden är fördelad över dag, kväll och helg. Vi följer kollektivavtal samt tillämpar sex månaders provanställning. Vi ser gärna att du som söker är minst 20 år fyllda.
Vänta inte med din ansökan då vi påbörjar processen direkt, därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell – med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497), https://ligula.se/om-ligula/karriar/
Midskeppsgatan 6 (visa karta
)
120 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Gravis AB, Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad Jobbnummer
9988261