Hotellmedarbetare till Gyllene Uttern för sommarvikariat/säsongsanställning
Det var i maj 2021 som anrika Gyllene Uttern blev en del av hotellkedjan Jula Hotell. Gyllene Uttern är ett traditionellt och mysigt hotell i Gränna. Här arbetar du omgiven av naturen och med en fantastisk utsikt över Vättern. Gyllene Uttern är en fyrstjärnig anläggning som består utav hotellrum, stugor, en vacker restaurang, kaffestuga samt konferenslokaler. Här hos oss arbetar vi tillsammans och vi är där gästen är.
Under sommaren behöver vi utöka teamet och söker därför:
• Kockar
• Cafépersonal
• Serveringspersonal
• Städpersonal
Det här gör man som Hotellmedarbetare
Som Hotellmedarbetare är din huvuduppgift att vara vårt ansikte utåt och ge god service till våra gäster. Du agerar värd tillsammans med dina övriga kollegor i teamet för att skapa en gästupplevelse i världsklass. Du bidrar även till en helhetsupplevelse på hotellet i övrigt genom att hålla rent och snyggt, agera prestigelöst och vara behjälplig över avdelningsgränserna när det behövs.
I rollen som serveringspersonal är din uppgift att skapa en personlig och varm upplevelse för alla gäster. Du är lyhörd, uppmärksam och har nära till leende. Du kommer arbeta med frukost, lunch, à la carte och caféservering samt större bokningar. Vi söker hovmästare, frukostpersonal samt bartender.
På Gyllene Uttern serverar vi lunch, à la carte, bokade middagssällskap och bröllop. Som kock är din uppgift preparering och matlagning. Du gillar att arbeta tillsammans med andra och har en kärlek till mat och råvaror. Kockutbildning krävs och arbetslivserfarenhet är meriterande.
Inom området städ har du den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard avseende helt och rent. Du och dina kollegor bidrar till den allmänna ordningen i hotellets lokaler genom att städa hotellrum, korridorer, pentry samt allmänna utrymmen. I rollen innebär det även att hantera tvätt och påfyllnad av våra förråd.
I receptionen är du vårt ansikte utåt, våra gästers första möte. Du arbetar till stor del med bokningar och förfrågningar, in- och utcheckning av våra gäster ingår i ditt dagliga arbete liksom andra administrativa rutiner i många olika system. Du agerar som spindeln i nätet och har nära dialog med samtliga övriga avdelningar. Utöver det ingår det även servering av dryck i en enklare bar. Tidigare erfarenhet av receptionsarbete är meriterande och engelska är ett krav.
Som nattportier arbetar du med samma arbetsuppgifter som hotellreceptionisterna. Utöver det förbereder du även inför frukosten och konferenser samt servera drycker i en enklare bar. Även här är engelska ett krav.
I vårt fina café blir det din uppgift att ge gästen en härlig fikastund. Dina arbetsuppgifter är kassahantering, bakning, göra smörgåsar och sallader samt diska.
Vänligen uppge i rubriken på din ansökan vilken/vilka av rollerna som du är intresserad av.
Det här är du som person, din bakgrund och dina erfarenheter
Vi söker dig som har ett stort intresse och för service och brinner för att ge det lilla extra till våra gäster. Du har ett öga för detaljer och ett glatt bemötande - att se gästen och leverera extra omtanke ligger i din natur. Du har ett högt engagemang och en bra kommunikationsförmåga.
Du trivs med att ta ansvar, är självgående i ditt arbete och är inte rädd för att rycka in där du behövs mest för stunden. Du arbetar strukturerat och organiserat samtidigt som du har en förmåga att arbeta bra under press i ett högt tempo. Vidare sätter du ett lika stort värde i ditt bemötande mot gästen som mot dina kollegor. Du har god datorvana, goda kunskaper i svenska och i vissa roller är även engelska ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsterna är semestervikariat på hel- och deltid med chans till förlängning samt säsongsanställningar. Som hotellmedarbetare arbetar du varierande arbetstider. Tillträde enligt överenskommelse. Gyllene Uttern har kollektivavtal med HRF.
Så här söker du
Om du känner att du skulle passa i en eller flera av rollerna så tveka inte att söka direkt! Ange i din ansökan vilken/vilka roller som intresserar dig. Rekryteringen sker löpande vilket kan innebära att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Frågor om tjänsterna besvaras på mejl av Hotellchef Mattias Tambour på mattias.tambour@julahotell.se
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag, personalrabatt
Jula Hotell
Hotellchef
Mattias Tambour mattias.tambour@julahotell.se +4639010800
