Hotellmedarbetare till City Hotel i Jönköping
Got City Center Hotels AB / Receptionistjobb / Jönköping
Välkommen till City Hotel !
Mitt i hjärtat av Jönköping, bara ett stenkast från Vättern och centralstationen, hittar du vårt charmiga 3-stjärniga hotell som sedan 1963 har välkomnat gäster från när och fjärran. Vi är en del av hotellgruppen GCCH och stolta medlemmar i Best Western-kedjan.
Här hos oss kan gästerna njuta av en avkopplande bastu, spela biljard i vår lobby, låta barnen leka fritt i vår mysiga lekhörna och dessutom njuta av kaffe, te och fika dygnet runt, helt gratis. Vi vill att alla ska känna sig som hemma - oavsett om de är här för arbete, semester eller bara en natt på genomresa.
Din roll:
Som hotellmedarbetare blir du en viktig del av vårt härliga team!
Arbetsuppgifter varierar mellan:
Gästkontakt i receptionen - in- och utcheckningar, bokningar, betalningar och telefonsamtal
Att hjälpa till med frukostservering och städ - vi stöttar alltid varandra mellan avdelningarna
Att ansvara för våra konferensgäster - från planering och förberedelser till att se till att allt flyter på under dagen
Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi jobbar tillsammans för att skapa en varm, välkomnande och trivsam upplevelse för våra gäster.
Vem vi söker:
Vi söker dig som älskar att ge service i världsklass! Du har ett glatt och professionellt sätt, är flexibel och trivs med både teamwork och eget ansvar. Du uppskattar ordning och reda - och tycker det är roligt när det händer mycket. Erfarenhet av hotell-, konferens- eller receptionsarbete är ett plus, men det viktigaste är din positiva inställning och vilja att ge gästen det lilla extra. Vi arbetar i bokningssystemet MEWS.
Arbetstider:
Vi söker receptionister för både förmiddags- och eftermiddagspass. Ibland kan det även förekomma ett enstaka nattpass vid behov.
Hos oss får du:
Ett familjärt arbetsklimat där alla hjälper varandra
En omväxlande vardag med många möten, skratt och glada gäster
Möjlighet att utvecklas inom reception, konferens och service
En trygg plats i en välkänd hotellkedja med fina utvecklingsmöjligheter
En arbetsplats med trivsel, gemenskap - och där gästerna gärna återvänder. Ersättning
