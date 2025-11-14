Hotelldirektör till The Wood Hotel by Elite
En roll med utsikt - på riktigt
The Wood Hotel by Elite är inte bara ett destinationshotell. Det är en symbol för Skellefteå, byggt i trä, förankrat i hållbarhet och genomsyrat av genuint värdskap. Här möts människor, idéer och upplevelser. Nu söker vi dig som vill leda helheten.
Som Hotelldirektör är du den som sätter tonen. Du leder inte bara en verksamhet, du leder en känsla. Du får ansvar för att utveckla hotellet vidare som Skellefteås självklara mötesplats där omtanke, kvalitet och innovation går hand i hand.
Ditt uppdrag
I rollen som Hotelldirektör leder och ansvarar du för det strategiska kommersiella arbetet tillsammans med The Wood Hotels kommersiella ledningsgrupp. Du driver verksamheten med tydligt resultatfokus och säkerställer att hotellet når sina ekonomiska och kommersiella mål.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Säkerställer en upplevelse där varje gäst känner sig sedd och välkommen
Driver det kommersiella arbetet med fokus på lönsamhet och långsiktig utveckling
Bygger starka nätverk och samarbeten inom Skellefteås näringsliv
Skapar en kultur där energi, ansvar och stolthet präglar vardagen
Leder genom andra ledare och får människor att växa
Ditt ledarskap
Du är en resultatorienterad och affärsdriven ledare som tror på kraften i ett starkt team. Du vet att framgång byggs av människor och att resultat kommer ur engagemang.
Du inspirerar, följer upp och firar framgångar tillsammans med ditt team. Med dig i spetsen präglas hotellet av både struktur och värme. En plats där människor trivs, utvecklas och levererar på topp.Profil
Vi söker dig med starkt affärssinne och operativ erfarenhet från en resultatdriven miljö. Du har erfarenhet av att leda en verksamhet med fullt resultatansvar och du trivs i en roll där strategi och närvaro går hand i hand.
Du har:
Minst fem års erfarenhet i ledande roller med fullt budget- och resultatansvar.
Erfarenhet av att leda genom andra chefer
Dokumenterad framgång i att driva kommersiell utveckling och nå ekonomiska mål.
Goda nätverksfärdigheter och förmåga att bygga relationer
Flytande svenska och engelska
Vi erbjuder
Hos Elite Hotels blir du en del av en varm och professionell organisation med starkt varumärke och tydliga värderingar.På The Wood Hotel får du dessutom arbeta i en av Sveriges mest unika miljöer där hållbarhet, design och gästupplevelse står i centrum.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en expansiv region
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka hotellets utveckling
Engagerade kollegor och ett starkt nätverk inom Elite Hotels
Ett företag som satsar på hållbarhet, kvalitet och mänskliga möten
Om du känner igen dig i beskrivningen och drivs av att skapa upplevelser som människor minns, då är det här din chans.
Sök tjänsten som Hotelldirektör på The Wood Hotel by Elite redan idag.
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. Om du har frågor gällande tjänsten är de varmt välkommen att kontakta Fredrik Nilsson på 073-047 57 61 eller fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
alt Johanna Forsell på 072-215 63 08 eller johanna.forsell@oneaprtnergroup.se
