Hotellchef till Hotel Vasa & Center Hotel i Göteborg
2026-03-08
Hotellchef till Hotel Vasa & Center Hotel
Hotel Vasa och Center Hotel är två mindre hotell i centrala Göteborg med lite över 100 hotellrum totalt. Båda verksamheterna ingår i Best Western och är en del av hotellgruppen GCCH.
Hotel Vasa är ett mindre hotell i centrala Göteborg, bara några minuters promenad från Avenyn. Hotellet är ett klassiskt hotell i hjärtat av Vasastan och har välkomnat gäster sedan slutet av 1800-talet.
Center Hotel är ett mindre hotell i centrala Göteborg, bara några minuters promenad från stadens shoppinggator. Hotellet ligger innanför vallgraven, precis vid Stenpiren, och erbjuder ett klassiskt boende mitt i Göteborg.
Nu söker vi en Hotellchef som ska ha helhetsansvaret för driften av båda hotellen. Du kommer att leda teamen i det dagliga arbetet och säkerställa att våra gäster får bästa möjliga service och en stark helhetsupplevelse året runt.
Eftersom detta är två mindre verksamheter är rollen mer operativ och nära den dagliga driften än vad som oftast är fallet på större hotell med flera mellanchefer och ner administrativa funktioner. Det innebär att du behöver trivas i en roll där du kombinerar ledarskap och ansvar för helheten med ett närvarande och praktiskt arbete i verksamheten.
De kommande två åren är målet att utveckla båda hotellen från 3 till 4 stjärnor. Större renoveringar har redan genomförts på Hotel Vasa och en större renovering ska genomföras på Center Hotel. Därför söker vi dig som vill vara med och driva kvalitetsutveckling, personalutveckling och den fortsatta positioneringen av båda hotellen.
Som person tror vi att du har tidigare erfarenhet från hotellverksamhet och ledarskap. Du är trygg i att leda människor, skapa struktur i vardagen och samtidigt har fokus på gästupplevelsen. Du har ett genuint intresse av att utveckla både verksamhet och medarbetare, är lösningsorienterad och tycker om att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Egenskaper vi söker hos dig är:
Personligt engagerad i att leverera den bästa gästupplevelsen
Har lätt för att samarbeta och är självgående
Flexibel och lösningsorienterad
Operativ och prestigelös
Strukturerad och ansvarstagande
Kvalitetsmedveten
Ytterst ansvarig för driften av Hotel Vasa och Center Hotel
Leda, stötta och utveckla personalen i det dagliga arbetet
Schemaläggning och bemanning utifrån verksamhetens behov
Rekrytering, introduktion och utveckling av personal
Säkerställa god och säker arbetsmiljö
Kvalitetsansvar för båda hotellen, inklusive reception, städ och frukost
Ansvara för gästnöjdhet
Följa upp med våra avtalskunder
Inköp och löpande uppföljning av den dagliga driften
Vara ansiktet utåt för båda hotellen
Bidra till utvecklingen av hotellen mot målet att nå 4-stjärnig nivå
Vad vi erbjuder:
Hotel Vasa och Center Hotel ingår i en hotellgrupp med stora möjligheter att påverka och utvecklas tillsammans med bolaget. Vi står inför en spännande utveckling med investeringar i både befintliga hotell och nya satsningar. Fokus ligger alltid på att skapa bästa möjliga gästupplevelse tillsammans med en motiverad och nöjd personal. Så ansöker du
