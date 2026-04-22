Hotellchef till expansivt hotell med spa & konferens i Stockholmsregionen!
Vår kund står inför ett avgörande nästa steg. Med ett nytt spa och en tydlig ambition att ta position som en av Sveriges mest levande hotellupplevelser söker vi nu en hotellchef som vill vara med och definiera framtiden. Det här är en roll för dig som inte bara driver verksamhet, utan som bygger kultur, riktning och resultat genom människor.
Beskrivning av vår kund:
Vi är mer än ett hotell - vi är en levande destination där stad, vatten, människor och upplevelser möts och skapar något större än summan av delarna.
Med 183 rum, pulserande sociala ytor och ambitiösa restaurang- och barkoncept har vi etablerat en tydlig identitet. Här samsas affärsresenärer, weekendgäster och lokala besökare i en dynamisk miljö där tempo, kvalitet och atmosfär går hand i hand.
Just nu befinner vi oss i en tydlig utvecklingsfas. Den 1 juli öppnar vårt 2000 kvm spa vilket är en satsning som inte bara stärker vårt erbjudande, utan också höjer ambitionsnivån i hela verksamheten.
Parallellt utvecklar vi organisationen för att möta nästa nivå, med en tydligare ansvarsfördelning och ett ännu starkare operativt fokus. Bakom upplevelsen står idag ett engagerat team om cirka 70 medarbetare, där du som hotellchef leder genom nyckelroller.
Det här är en miljö i rörelse där struktur, ledarskap och riktning är avgörande, och där varje detalj räknas för att skapa en helhetsupplevelse i toppklass.
Om rollen
Som hotellchef har du det övergripande ansvaret för Rooms Division inklusive spa och konferens och säkerställer att alla delar samverkar i en sömlös helhet.
Du leder genom andra ledare och skapar förutsättningar för starka team att prestera på hög nivå. Med ett närvarande och tydligt ledarskap bygger du en kultur präglad av kvalitet, engagemang och stolthet.
Du rör dig obehindrat mellan strategi och drift och vet när detaljerna gör hela skillnaden. Du är en självklar del av ledningsgruppen och bidrar aktivt till den övergripande riktningen framåt.
Ditt uppdrag
Driva och utveckla en högpresterande drift inom reception, housekeeping, spa och konferens
Skapa struktur, rutiner och ett enhetligt arbetssätt som håller över tid
Säkerställa en sömlös gästupplevelse genom hela vistelsen
Leda, utmana och utveckla chefer och team
Arbeta aktivt med mål, nyckeltal och lönsamhet
Positionera spaet som en integrerad och bärande del av helhetsupplevelsen
Bidra till att vidareutveckla destinationen både kommersiellt och kulturellt
Vem du är:
Du är en trygg och erfaren ledare som vet hur man skapar resultat genom andra. Ditt ledarskap är tydligt, närvarande och förtroendeingivande och du har en naturlig förmåga att få människor att växa.
Du kombinerar affärsmässighet med fingertoppskänsla för gästupplevelsen och förstår hur varje del av verksamheten bidrar till helheten. Har en stark drivkraft av att skapa miljöer där både människor och affär utvecklas.
Din erfarenhet:
Har några års erfarenhet av en ledande roll inom hotell, gärna i en större eller mer komplex verksamhet där spa- och konferensverksamhet ingått.
Har tidigare erfarenhet av förändringsresor, utvecklingsarbete och tillväxt
Har dokumenterad förmåga att driva drift, kvalitet och resultat
Har god förståelse för samspelet mellan olika funktioner såsom logi, spa, reception och konferens
Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser det som extra meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom hotell, turism, hospitality eller projektledning
Kurser inom förändringsledning, coachning eller ledarskap
Det här erbjuder vi:
En central roll i en verksamhet med höga ambitioner och stark utvecklingstakt
Möjlighet att sätta tydligt avtryck både operativt och strategiskt
Attraktiva personalförmåner och goda utvecklingsmöjligheter
Praktisk information:
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Heltid 100%
Primärt kontorstid men helger/helgdagar kan förekomma
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
