Hotell- & konferensvärd till Ädelfors Hotell & Konferens (65%)
2025-10-30
Vill du arbeta i en naturskön miljö med härliga kollegor och gäster från när och fjärran? Ädelfors Hotell & Konferens i Holsbybrunn växer - och nu söker vi en serviceinriktad och positiv hotell- & konferensvärd som vill bli en del av vårt familjära team.Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Vi är en del av Ädelfors folkhögskola och erbjuder hotell, konferenser och restaurang för företag, föreningar och privatpersoner. Hos oss möts du av ett engagerat gäng som brinner för samarbete, kvalitet och god service. För mer info gå in på www.adelforshotell.nu
Om rollen
Som hotell- & konferensvärd är du vårt ansikte utåt och en viktig del av gästernas upplevelse.
Arbetet är varierande och kan omfatta:
In- och utcheckning av gäster
Förberedelse och service vid konferenser
Bokningar och andra administrativa uppgifter
Ingen dag är den andra lik - här får du möjlighet att bidra med både servicekänsla och ordningssinne.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för människor och service
Är social, noggrann och flexibel
Har erfarenhet från hotell- eller konferensverksamhet
Har god datorvana och gärna språkkunskaper i engelska och/eller tyska
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete i en vacker miljö. Du blir en del av ett varmt och hjälpsamt team där arbetsglädje och gemenskap står i centrum.
Tjänsten omfattar 65%, med möjlighet till fler timmar vid behov. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Tillträde enl. överenskommelse
Har du frågor om tjänsten kontakta:
Mikael Johansson, Hotell och konferens ansvarig
0709-599070, 0383-571 13Facklig kontakt
Stefan Jennerstrand, VisionStefan.jennerstrand@adelfors.nu
070-3138518
Intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är 251123
Skicka din ansökan till: maria.bengtsson@adelfors.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
