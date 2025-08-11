HotBox Burgers Söker Kökspersonal (Extra / Deltid) Värnamo
2025-08-11
HotBox Burgers Värnamo söker efter nästa stjärnor i köket!
Vi söker efter dig som gillar när det är högt tempo, alltid strävar efter att bli bättre och som älskar matlagning.
HotBox Burgers är ett streetfoodinfluerat hamburgerhak som öppnade upp i Halmstad våren 2022. Med en stor passion för matlagning har teamet på HotBox redan etablerat sig bland de större hamburgerkedjorna.
De värderingar som driver oss är kvalitet, ärlighet och transparens, långsiktiga och starka relationer, schyssta villkor samt ett hållbart helhetstänk.
Är du intresserad av att bli en del av vårt starka team?
Vi söker dig som alltid strävar efter en hög kvalite och som vill utveckla dina matkunskaper!.
Ett krav för samtliga tjänster är en kvalitetsmedvetenhet och förmåga att leverera på hög nivå i alla situationer. Vi ser att du är stresstålig, flexibel och givetvis har ett genuint intresse för matlagning. Du är noggrann, ambitiös, positivt lagd och har en god samarbetsförmåga.
Tjänsterna innefattar både tidsbegränsade anställningar och tillsvidare. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger och det kan finnas möjlighet till eventuell förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan genom vår hemsida!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
(org.nr 559343-3880), http://hotboxburgers.se
silkesvägen 34
331 53 VÄRNAMO
HotBox Burgers Värnamo
9452454