Hörselvårdstekniker till Tekniska hörselvårdsenheten, Härnösand/Sundsvall
Region Västernorrland / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Härnösand Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Härnösand
2026-07-02
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Hörselvården ingår i verksamhetsområde Ögon/Hörselvård och ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst och teknisk service till länsinnevånare i alla åldrar med hörselskada, dövhet, dövblindhet eller andra hörselproblem. Vi finns på orterna Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Totalt är vi 40 anställda med en samlad kompetens. Detta innefattar audionomer, receptionister, tekniker, ingenjörer, pedagoger, specialpedagoger, kurator samt psykolog och läkare, som alla erbjuder tidiga samordnade och allsidiga insatser utifrån olika kompetensområden.
Tekniska hörselvårdens medarbetare är placerade i Härnösand och Sundsvall på respektive Hörcentral. Samt delvis tjänstgöring på Örnsköldsvik- och Sollefteå Hörcentraler för att ge service till länets alla invånare.
Vi söker nu två hörseltekniker till tekniska hörcentralen. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Ena tjänsten är placerad i Sundsvall och den andra i Härnösand.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som hörselvårdstekniker innefattar:
Reparation av hörapparater
Reparation och installation av hörseltekniska hjälpmedel
Installationer sker i patientens hemmiljö samt in skolmiljöer. Du kommer att ha tjänstgöringsuppdrag som sträcker sig över hela regionen. Enligt ett rullande schema tjänstgör du på annan ort tre dagar var femte vecka, inklusive övernattning.
Du kommer att ingå i ett väl inarbetat team, där utbyte av erfarenhet och kunskap är en självklarhet. Vi har en upplärnings/inskolningsperiod där du som hörselvårdstekniker får anpassade uppgifter efter förkunskaper. Arbetet som hörselvårdstekniker är ett varierande och fritt arbete med eget ansvar. Vi har en upplärning/inskolningsperiod där du som hörselvårdstekniker får anpassade uppgifter efter dina förkunskaper.
KvalifikationerVi söker dig somHar en teknikutbildning med inriktning mot elektronik
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete som hörselvårdstekniker
Har erfarenhet av arbete inom data, telefoni, elektronik eller tekniska installationer
Har tidigare praktisk erfarenhet av arbete mot patienter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Serviceinriktad
Pedagogisk insikt
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Helena Vestin helena.vestin@rvn.se +4661184641 Jobbnummer
9988545