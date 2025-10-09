Hörselpedagog till Mottagning Hörselrehabilitering, Rosenlund
2025-10-09
Vi söker dig som vill arbeta med hörselrehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv och bli en del av en engagerad arbetsgrupp.
Välkommen till Hörselrehabiliteringen för vuxna på Rosenlund, där du kan njuta av en milsvid utsikt över Stockholm!
Du erbjuds
ett spännande och utvecklande arbete som hörselpedagog
att ingå i ett team som arbetar tvärprofessionellt, där gemensamma ronder bidrar till både din och verksamhetens utveckling.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Vår mottagning Hörselrehabilitering hör till den medicinska enheten Öron Näsa Hals Hörsel och Balans på Karolinska Universitetssjukhuset och är placerad på Rosenlunds sjukhus, Södermalm. Vi ansvarar vi för den utvidgade hörselrehabiliteringen för vuxna där behovet är omfattande och ofta kräver insatser från flera vårdgivare. Hos oss arbetar audionomer, hörselpedagoger, läkare, kuratorer, psykolog, tekniker, ingenjörer, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Som hörselpedagog hos oss arbetar du med fördjupad hörselrehabilitering för vuxna utifrån ett helhetsperspektiv. Tillsammans med kollegor ansvarar du för den pedagogiska verksamheten inom den utvidgade hörselrehabiliteringen.
Du gör behovsbedömningar, rehabiliteringsplaner och ger kunskapshöjande insatser om hörsel, kommunikation samt om att leva med hörselnedsättning.
Det ingår individuella besök och gruppverksamhet samt planering och uppföljning. Vi arbetar tvärprofessionellt och i teamet arbetar vi tillsammans för att säkerställa patientens rehabilitering ur ett helhetsperspektiv. För denna tjänst omfattas endast vuxna patienter med måttlig till grav hörselnedsättning.
Vi söker dig som
är flexibel och vill ha varierande arbetsuppgifter
tycker om att jobba i team men också självständigt
är ansvarstagande och har god organisationsförmåga
har god kommunikativ förmåga
har god social kompetens och pedagogisk förmåga
är engagerad i utvecklandet av verksamheten samt har ett aktivt deltagande i din egen läroprocess
Vidare ser vi även att du är intresserad av tvärprofessionellt arbete utifrån evidensbaserade metoder och är van att presentera inför olika grupper.
Stor hänsyn tas till personliga egenskaper och lämplighet.
Kvalifikationer
Krav:
Specialpedagogisk utbildning med inriktning hörsel eller leg. audionom med pedagogisk utbildning.
Meriterande:
Erfarenhet av hörselrehabilitering för vuxna samt kunskaper i TSS.
Om rekryteringsprocessen
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
