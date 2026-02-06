Hörselmottagningen i Varberg söker dig som är audionom
2026-02-06
Är du audionom och är ute efter ett varierat uppdrag? Vill du arbeta med ett härligt gäng och bli en del av Hörselmottagningen i Halland? Då är detta ett jobb för dig! Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i den grundläggande hörselrehabiliteringen är diagnostisering av hörsel, behovsbedömning och utprovning samt förskrivning av hörapparater och andra hörhjälpmedel.
Hörselmätningar för öron- näs- och halskliniken ingår också i uppdraget. Du kommer att arbeta tillsammans med andra audionomer, sekreterare och hörselvårdstekniker.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Placeringsort är Varberg.
Om arbetsplatsen
Hörselmottagningen i Region Halland är länsövergripande. Hörselmottagningen Halland ansvarar för den grundläggande hörselrehabiliteringen för personer över 18 år, med mottagningar i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.
Vi är ett härligt gäng på Hörselmottagningen Halland med ca 35 medarbetare bestående av audionomer, hörselvårdstekniker, medicinska sekreterare och avdelningschef. Hörselmottagningen ingår i verksamheten Kommunikation tillsammans med Hörselhabilitering, Resurscentrum för kommunikation Dako, Syncentral och Tolkcentral för döva.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad audionom med ett genuint intresse av att arbeta med människor. Det är meriterande med några års yrkeserfarenhet, men inget krav. Resor i tjänsten kan förekomma och det är därför önskvärt att du som söker har ett B-körkort. Vi ser också att du har ett intresse av teknik och digitalisering. Önskvärt är att du har erfarenhet av stort patientflöde, är kvalitetsmedveten och kan förhålla dig till ett högt arbetstempo.
Din kommunikations- och samarbetsförmåga är god samtidigt som du har lätt för att arbeta självständigt. Du är initiativtagande och visar engagemang. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter samtidigt som du är lugn och har förmågan att fokusera på rätt saker. Att ha en pedagogisk förmåga är av stor betydelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till början av mars.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Alem Muharemovic, Avdelningschef 070-9162817 Jobbnummer
9727574