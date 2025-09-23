Hörby Kommun söker säsongsanställda parktekniker!
2025-09-23
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Är du noggrann, punktlig, serviceinriktad och en självklar lagspelare som gillar att arbeta fysiskt med kroppen och vara utomhus? Då är denna tjänst något för dig!
Som parktekniker på Hörby Kommuns utför du service åt våra invånare och verksamheter. Gata/Park är en del av avdelningen Kommunservice som levererar tjänster till kommunens skolor, förskolor, idrottsanläggningar och särskilda boenden. Vi sköter framför allt om våra kommunägda fastigheters utemiljöer samt kommunens parkområden.
Vanliga arbetsuppgifter i rollen är:
• Gräsklippning
• Plantering
• Sopa gator / skräpplockning
• Ogräsrensning och bevattning av rabatter
• Köra hetvattenmaskin för ogräsrensning
• Underhålla lekplatser
• Häckklippning & beskärning
• Tillsyn Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förutom våra krav är det viktigaste dina personliga egenskaper!
Vi letar efter någon som:
• Trivs med att arbeta utomhus.
• Känner engagemang och ansvar inför dina arbetsuppgifter.
• Vill vara vårt ansikte utåt och bemöta våra kommuninvånare med en hög servicekänsla.
• Gillar lagarbete, är prestigelös och har god samarbetsförmåga.
• Är självständig, har ett eget driv och ser vad som behöver göras.
Meriterande men inte krav är om du har:
• Tidigare erfarenhet av grönyteskötsel.
• Maskinvana som till exempel traktor, trimmer, åkgräsklippare, elektrisk häcksax.
• Behörigheter som utökad fordonsbehörighet (BE, C, CE), röjsåg, motorsåg, heta arbeten, liftkort (mobila arbetsplattformar).
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
