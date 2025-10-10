Hörby kommun söker en strategisk och utvecklingsdriven ekonomidirektör!
2025-10-10
Är du redo att ta nästa kliv i din karriär och axla ett helhetsansvar för ekonomistyrningen i en kommun med höga ambitioner och starkt utvecklingsfokus eller är du kanske intresserad av att växla till offentlig sektor? Hörby kommun söker nu en ekonomidirektör med helhetsansvar för kommunens ekonomifunktion, en nyckelroll i vår ledningsgrupp.
I Hörby är det nära till både naturen och människorna. Här bor drygt 15 000 personer, och vi som jobbar i kommunen brinner för att göra vardagen lite enklare, tryggare och trivsammare för dem alla. Oavsett om du jobbar i omsorgen, fixar grönytorna eller får tekniken att fungera - här gör du skillnad.
Hörby kommun ligger nära större orter som Lund, Malmö och Kristianstad och hos oss arbetar flera medarbetare som både dags- och veckopendlar. Vi vet att kompetens inte har några geografiska gränser och välkomnar sökande från hela Sverige! Vi erbjuder en arbetsplats med högt engagemang, god samverkan och möjlighet till flexibla lösningar för rätt person.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som ekonomidirektör har du ett strategiskt ansvar för kommunens ekonomistyrning. Du leder och utvecklar ekonomiavdelningen genom din ekonomichef, driver effektiviseringsarbete och säkerställer god ekonomisk hushållning. Du är ett viktigt stöd till kommundirektör, kommunledning och politiska organ i ekonomiska frågor.
Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp.
I ditt arbete ingår att:
* Ytterst ansvara för att leda och utveckla ekonomiavdelningen
* Ansvara för kommunens budgetprocess, uppföljning och ekonomisk planering
* Utarbeta beslutsunderlag till kommunledning och politiska instanser
* Hantera kommunens finansiering och internbank
* Vara rådgivande i upphandlingsfrågor och säkerställa att processer följer lagstiftning och policy
* Föredra ekonomiska ärenden i Kommunstyrelsen
* Samverka med andra förvaltningar, kommunala bolag och externa nätverk
Du ansvarar för:
* Strategisk ledning av ekonomifunktionen
* Chefskap över ekonomichef och controller
* Budgetansvar och beslutsrätt inom delegation
* Resultatansvar för ekonomisk uppföljning, bokslut, reskontra, lån/placeringar, försäkrings- och stiftelsesamordning
Vår organisation är under förändring för att ännu bättre möta invånarnas behov och skapa förutsättningar för tillväxt. Hos oss finns en ambition att tillsammans forma framtidens Hörby, med delaktighet och engagemang som ledstjärnor.Kvalifikationer
* Akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom ekonomistyrning, gärna i offentlig sektor
* Erfarenhet av ledarskap och arbete i politiskt styrd organisation
* God förståelse för kommunal ekonomi, lagstiftning och styrning
* Kunskap om LOU och förändringsledning är meriterande
Vi söker dig som är strategisk och analytisk med god helhetssyn. Du är en varm ledare, kommunikativ och pedagogisk och vet hur du gör det komplexa begripligt för andra. Du är samarbetsinriktad och prestigelös och kan skapa hållbara relationer genom alla led i organisationen. Du är resultatinriktad och utvecklingsdriven vilket visar sig i din leverans och din öppenhet för innovation och nytänkande.
ÖVRIGT
För frågor om tjänsten, kontakta Linda Strand, Tf. Kommundirektör. För frågor om processen kontakta Marie Bergström, Tf. HR- och kommunikationschef.
Inledande intervjuer planeras mellan vecka 44-46 slutintervjuer med med företrädare från arbetsgivaren, fackliga företrädare och medarbetare är planerad till 26 november.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
