Home Hotel Smedjan söker personal till vikariat på vår housekeeping avdelni

Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home Hotel Smedjan söker nu en person till ett vikariat på vår houskeepingavdelning på 50%
Vi på Home Hotel Smedjan tror att det lilla gör stor skillnad. Ett nystädat rum, rena lakan och ett leende i korridoren kan förvandla en vanlig vistelse till något minnesvärt. Nu söker vi dig som vill arbeta extra inom housekeeping - och som med rätt inställning vill växa med oss.
Vad kommer du att göra?
Som en del av vårt team hjälper du till att skapa en ren, trygg och välkomnande miljö för våra gäster. Dina dagar kommer bland annat att innehålla:
• Städning och iordningställande av hotellrum och allmänna utrymmen
• Bäddning och byte av sängkläder
• Påfyllning av hygien- och förbrukningsartiklar
• Små serviceinsatser som gör stor skillnad
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Talar svenska och engelska
• Är noggrann, positiv, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
• Tycker om att hjälpas åt i team, men också kan arbeta självständigt
• Har bra fysik och gillar att hålla igång
• Har erfarenhet av städning
Vad erbjuder vi?
• Ett vikariat på 50% från den 1 november 2025 till 11 april 2027 med chans till förlägning
• En trygg arbetsmiljö med kollektivavtalsenlig lön
• En varm och hjälpsam arbetsgrupp som stöttar dig
Välkommen med din ansökan!
