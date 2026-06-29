Hököpinge skola söker lärare till mellanstadiet
Vellinge kommun, Hököpinge skola / Grundskollärarjobb / Vellinge Visa alla grundskollärarjobb i Vellinge
2026-06-29
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Vellinge kommun har i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Hos oss kommer du att mötas av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet. Vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning! Vi vill rusta våra elever med förmågor för att hantera de allt snabbare förändringarna i vårt samhälls- och yrkesliv; att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap, nyfikenhet och kreativitet.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Hököpinge skola startade sin verksamhet i augusti 2019. Då började de första eleverna, årskull med barn födda 2013. Skolan har sedan fyllts på underifrån och vuxit med en årskull varje år. Detta läsår består skolan av elever i F-klass till år 6. Läsåret 2028/2029 är det tänkt att skolan ska vara fullt utbyggd F-9 skola med plats för 550 elever.
Vår skola stod klar i augusti 2023 då vi flyttade in i helt nya orörda lokaler.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den bästa skolan för våra elever? Vi söker en engagerad och relationsskapande mellanstadielärare som vill vara med och utveckla vår pedagogiska verksamhet och fortsätta utveckla vårt mellanstadium.
Du kommer att undervisa i svenska och SO på mellanstadiet och vara mentor för en klass. I mentorsrollen ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att skapa trygghet, följa elevernas kunskapsutveckling och ha en nära dialog med vårdnadshavare.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi tillsammans skapar en trygg, inspirerande och meningsfull skoldag för våra elever. Genom tydlig undervisning och höga förväntningar stimulerar du elevernas utveckling och lärande och bidrar till att varje elev får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Vi arbetar utifrån övertygelsen att goda relationer är grunden för lärande. Därför lägger vi stor vikt vid samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor. Våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och omtanke genomsyrar både vårt förhållningssätt och vår undervisning.
Hos oss är kollegialt lärande en självklar del av vardagen. Genom samarbete, pedagogiska samtal och ett gemensamt utvecklingsarbete skapar vi en verksamhet där både elever och medarbetare utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i svenska och SO på mellanstadiet.
Vi söker dig som är idérik, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är en engagerad och ansvarsfull pedagog som arbetar med tydlighet, trygghet och ett relationellt förhållningssätt där eleven alltid står i centrum. Du möter varje elev med respekt och ser individens behov, styrkor och förutsättningar.
Du har god kunskap om skolans styrdokument och omsätter dem i din undervisning på ett professionellt sätt. Genom uppföljning, analys och ett forskningsbaserat arbetssätt utvecklar du kontinuerligt din undervisning med fokus på elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Välkommen med din ansökan! Tillsammans skapar vi den bästa skolan för våra elever.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 .
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033), https://www.facebook.com/Hokopingeskola
Mossahusvägen 5 (visa karta
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235 43 VELLINGE Arbetsplats
Vellinge kommun, Hököpinge skola Kontakt
Biträdande rektor
Sara Ask sara.ask@vellinge.se 040-6354447 Jobbnummer
9983915