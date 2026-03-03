Hököpinge skola söker lärare i Tyska
2026-03-03
Vellinge kommun har i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Hos oss kommer du att mötas av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet. Vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning! Vi vill rusta våra elever med förmågor för att hantera de allt snabbare förändringarna i vårt samhälls- och yrkesliv; att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap, nyfikenhet och kreativitet.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Hököpinge skola startade sin verksamhet i augusti 2019. Då började de första eleverna, årskull med barn födda 2013. Skolan har sedan fyllts på underifrån och vuxit med en årskull varje år. Detta läsår består skolan av elever i F-klass till år 6. Läsåret 2028/2029 är det tänkt att skolan ska vara fullt utbyggd F-9 skola med plats för 550 elever.
Vår skola stod klar i augusti 2023 då vi flyttade in i helt nya orörda lokaler.
Vill du vara med och skapa en skola där varje elev känner sig sedd, hörd och inspirerad? Vi söker en engagerad lärare som vill vara med och utveckla vår pedagogiska verksamhet och bidra till uppbyggnaden av vårt framtida högstadium. Tillsammans med oss bygger du en skola där relationer är grunden för lärande och utveckling.
Tjänsten omfattar ca 25 % och innebär att du under kommande läsår undervisar våra elever i årskurs 6 och 7 i tyska. Det finns möjlighet till utökning av tjänsten i framtiden, i takt med att vår skola växer och vårt högstadium byggs ut med ytterligare en årskurs per år.
Tillsammans med dina kollegor stimulerar du elevernas utveckling genom att skapa en meningsfull och trygg skoldag. Du ser möjligheter i varje elev och arbetar aktivt för att bygga starka relationer med både elever och vårdnadshavare, vilket är avgörande för en framgångsrik skolgång.
Hos oss arbetar vi med höga förväntningar på både elever och kollegor. Våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och omtanke genomsyrar allt vi gör. Vi lägger stor vikt vid samarbete, pedagogiska samtal och kollegialt lärande, där vi tillsammans skapar en miljö där både elever och lärare utvecklas.Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i Tyska för undervisning i åk 6 - 9. Som pedagog är du ansvarsfull, engagerad och har ett relationellt arbetssätt där eleven alltid står i centrum.
Du möter varje elev med respekt och ser individens behov och förutsättningar. Du har en god insikt i skolans styrdokument och kan omsätta dem i praktiken på ett sätt som skapar meningsfullt lärande. Med en lösningsfokuserad inställning och ett analytiskt förhållningssätt arbetar du systematiskt för att nå höga resultat.
Vi söker dig som är idérik, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har ett professionellt och positivt bemötande gentemot både kollegor, elever och vårdnadshavare. Hos oss blir du en del av en skola där relationer, trygghet och kunskap går hand i hand och där vi tillsammans skapar den bästa skolan för våra elever.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning).
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
