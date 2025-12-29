Hököpinge skola söker grundskollärare F-6
Vellinge kommun, Hököpinge skola / Grundskollärarjobb / Vellinge Visa alla grundskollärarjobb i Vellinge
2025-12-29
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge kommun, Hököpinge skola i Vellinge
Vellinge kommun med sina 36500 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.
Som du kanske vet har Vellinge kommun i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Hos oss möts du av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet och vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning. Vi vill rusta våra elever med sådana förmågor som de allt snabbare förändringarna i samhälls- och yrkesliv kräver.
Vi söker lärare till Hököpinge skola i Vellinge.
Det är en ny skola som startade sin verksamhet i augusti 2019. Då började de första eleverna, årskull med barn födda 2013. Skolan har sedan fyllts på underifrån och vuxit med en årskull varje år. Detta läsår består skolorna av elever i F-klass till år 6. Läsåret 2028/2029 är det tänkt att skolan ska vara fullt utbyggd F-9 skola med plats för 550 elever.
Vår nya skola stod klar i augusti 2023 då vi flyttade in i helt nya orörda lokaler. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vi vill att du ska vara med och tillsammans med oss skapa den bästa skolan. Tillsammans med dina kollegor stimulerar du elevernas utveckling och lärande genom att erbjuda eleverna en meningsfull skoldag. Vi söker grundskollärare som vill vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Vi arbetar utifrån en positiv förväntan på elever och kollegor och våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och omtanke genomsyrar såväl vårt förhållningssätt som det pedagogiska arbetet. Vi lägger stor vikt vid samarbete, pedagogiska samtal och kollegialt lärande. Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare. Du är en ansvarsfull och engagerad pedagog som arbetar med tydlighet, trygghet och goda relationer till eleverna. Du har alltid elevens bästa i fokus och ditt synsätt präglas av respekt för den enskilde individen och dess behov och förutsättningar. Vi förutsätter att du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys och du utvecklar din undervisning med stöd i forskning. Vi ser att du är idérik, flexibel, har lätt för att samarbeta, har ett trevligt och proffsigt bemötande mot både pedagoger, elever och vårdnadshavare.
Vi ser gärna att du har behörighet i årskurs F-6, inititalt är du placerad på lågstadiet.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033), http://www.vellinge.se Arbetsplats
Vellinge kommun, Hököpinge skola Kontakt
Rektor
Cecilia Palm cecilia.palm@velllinge.se 040425165 Jobbnummer
9665315