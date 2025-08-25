Höjdvan med B körkort, säsongsjobb till sista november
Trulsson, John / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trulsson, John i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Säsongsarbetare sökes till Trulssons Takvård, Tak & Fasdvård med start omgående
Vi söker två säsongsarbetare som kan börja nu och jobba till och med 30 november 2025. Ingen erfarenhet krävs, vi utbildar dig i taksäkerhet och kem på plats.
Om jobbet
Du arbetar med rengöring av tak och fasad hos privatpersoner och företag. Säkerhet och kvalitet går alltid först. Du jobbar i team, utomhus och på höjd. Arbetstid måndag till fredag 08:00 till 16:30.
Vi söker dig som
kan börja omgående
är noggrann, ansvarstagande och samarbetsinriktad
har god fysik och är bekväm på höjd
har B körkort för manuell växellåda, krav
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte nödvändig, vi står för utbildning.
Vi erbjuder
säsongsanställning till 30 november 2025
möjlighet till återanställning från 1 mars 2026
trygg arbetsmiljö med tydliga säkerhetsrutiner
varierat utomhusarbete
Rekrytering
Vi kör intervjuer löpande. Ta kontakt med oss nu så fort som möjligt. Du får följa med ut på fältet för att prova arbetet i verkligheten.Publiceringsdatum2025-08-25Så ansöker du
Ansök via e post till john@ttvard.se
.
Märk ämnesraden "Jobbansökan hösten 2025".
Bifoga komplett CV och ett kort personligt brev.
Läs mer om oss på www.ttvard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: john@ttvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trulsson, John
Gyllenkroksgatan 16 (visa karta
)
412 61 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trulssons Takvård Jobbnummer
9475166