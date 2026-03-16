Hoj och skotertokig säljare till Skog & Motor Umeå

BLV Trading AB / Butikssäljarjobb / Umeå
2026-03-16


Är du en person som lever och andas motorer? Gillar du snöskotrar, motorcyklar och att göra affärer? Då kan du vara den vi söker.

Skog & Motor Umeå är ett växande powersportföretag med fokus på motorcyklar, snöskotrar och utrustning för livet på två hjul och i snön. Vi är återförsäljare för Beta motorcyklar och säljer både nya motorcyklar samt begagnade motorcyklar och snöskotrar. Vi erbjuder även ett brett sortiment av tillbehör, skydd och utrustning.

Nu söker vi en engagerad och driven säljare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Om jobbet

Som säljare hos oss arbetar du med försäljning av motorcyklar, begagnade snöskotrar samt tillbehör och utrustning. Du har kontakt med kunder via telefon, mejl, sociala medier och ibland i butik.

Arbetet innebär bland annat:

Försäljning av nya och begagnade motorcyklar
Försäljning av begagnade snöskotrar
Rådgivning kring utrustning och tillbehör
Uppföljning av kunder och affärer
Hantering av annonser och kundkontakter online
Bidra till att utveckla företagets försäljning

Vi söker dig som

Har ett stort intresse för motorcyklar och snöskotrar
Är driven och gillar att göra affärer
Är social och bra på att bygga relationer
Tar eget ansvar och gillar att jobba självständigt
Har B-körkort
BE körkort är meriterande

Erfarenhet av försäljning eller powersportbranschen är meriterande men inget krav. Rätt inställning och intresse väger tungt.

Vi erbjuder

Ett roligt jobb i en växande powersportverksamhet
Möjlighet att arbeta med produkter du själv brinner för
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
En arbetsplats där passion för motorer står i centrum

Placering: Umeå

Så ansöker du
Skicka din ansökan till:
Benjamin@skogomotor.com
Eller slå oss en signal på 090-3438631

Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BLV Trading AB (org.nr 559536-3861)
Kabelvägen 16A (visa karta)
903 29  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skog & Motor Umeå

Jobbnummer
9801010

