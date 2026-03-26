Högstadielärare i matematik på Communityskolan i Tynnered
RM Bildning AB / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-03-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RM Bildning AB i Göteborg
Om Communityskolan Communityskolan är en fristående, idéburen grundskola som drivs av Räddningsmissionen. Räddningsmissionen har över 70 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer i Göteborg med omnejd och har som övergripande mål att bidra till att Göteborg blir en stad där ingen lämnas utanför. Skolan är icke-konfessionell och drivs utan vinstmål, vi etablerar oss framför allt i områden som har stora utmaningar.
Communityskolan har starkt fokus på kunskap och bildning och våra ledord är höga förväntningar, kämparanda, kreativitet och inkluderande gemenskaper. Efter skoltid erbjuder vi studiestöd, musikverksamhet, mentorskap och olika föreningsaktiviteter- det vi kallar vårt communityarbete.
Nu söker vi dig som vill jobba som matematiklärare på Communityskolan Tynnered
Mer info om vår verksamhet hittar du här: COMMUNITYSKOLAN
Matematiklärare på Communityskolan
Som matematiklärare hos oss spelar du en central roll i att skapa en undervisning som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Du arbetar i linje med skollagen och läroplanens mål, och brinner för att utveckla goda kunskapsresultat.
Hos oss är undervisningen ett lagarbete - våra matematiklektioner bemannas ofta av två lärare och du blir en viktig del av det samarbetet. Tillsammans med din undervisande kollega planerar, genomför och följer du upp undervisningen utifrån våra höga ambitioner kring studiero och kunskapsutveckling.
I ditt uppdrag ingår även att vara mentor och klassföreståndare för en klass, vilket innebär att du arbetar nära eleverna och följer deras sociala och kunskapsmässiga utveckling
Undervisning i matematik åk 7-9
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning
Betygssättning
Mentorskap och klassföreståndarskap
Samarbete i arbetslag och delaktighet i skolans gemensamma utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll, som engagerat arbetar för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning, gå vidare till fortsatta studier och så småningom nå yrkesmål och bli delaktiga i samhället. På communityskolan kommer du arbeta i en miljö där möten sker i ögonhöjd och där alla människor respekteras för sina unika förutsättning. För att arbeta hos oss behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt.
Du är trygg i att undervisa både i helklass och i olika elevgrupper, och du anpassar ditt ledarskap efter klassernas behov. Tillsammans med övriga matematiklärare arbetar du i varierande gruppsammansättningar för att möta elevernas förutsättningar på bästa sätt. På skolan har vi en stark kultur av samarbete där personalen stöttar varandra.
Du har:
Grundskollärarexamen med behörighet i matematik för årskurs 7-9
Erfarenhet av undervisning på högstadiet
God förmåga att uttrycka och formulera dig på svenska i tal och skrift
Stort intresse för Räddningsmissionens sociala arbete/målgrupp
Läst och delar Räddningsmissionens värdegrund.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av mentorskap eller klassföreståndarskap
Erfarenhet av undervisning i skolor med flerspråkighet
Erfarenhet av matematikundervisning med olika slags elevgrupper, både de som behöver stöd men även de som behöver utmaningar.
Anställningsvillkor Anställningsform:Ferietjänst tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: 100% Tillträde: 260812 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal "Skolor, förskolor och fritidshem" Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret.
Communityskolan erbjuder
Hos oss får du stort utrymme att planera och organisera ditt arbete tillsammans med kollegor - lärarens professionella kompetens är grunden för verksamheten. Du arbetar nära eleverna och deras familjer med korta beslutsvägar inom skolan.
Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ingrid Lindblad
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7350412-1915115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RM Bildning AB
(org.nr 559194-6909), https://jobb.communityskolan.se
Opalgatan 81 (visa karta
)
421 62 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Communityskolan Jobbnummer
9821408