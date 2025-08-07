Högstadielärare i Ma/No-teknik till Linåkerskolan
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Linåkerskolan är kommunens enda 7-9 skola med c:a 350 elever. Skolan är uppdelad i fyra arbetslag (åk 7-9) som har varsin hemvist. I dessa hemvister finns klassrum, grupprum, NO sal, arbetsrum för personal och litet samlingsrum. Till våra gemensamma lokaler hör avdelning för specialundervisning, bibliotek, aula och elevcafeteria.
Det viktigaste för oss på skolan är att alla våra elever blir behöriga till gymnasiet och att de på vägen dit mår bra. Det här är förstås en stor utmaning samtidigt som det enar skolans alla medarbetare, oavsett yrkeskategori, i att lösningen kräver ett enormt samarbete. Därför pågår det ett intensivt arbete med att hela tiden förbättra organisationen och riktade insatser på individ och gruppnivå för att nå så långt som bara är möjligt.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Då en av våra lärare går vidare mot nya utmaningar så vi söker en ersättare för henne.
Är det dig vi söker?
Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 i matematik, No samt teknik.
Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag.
I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med elevens vårdnadshavare.
Du har ett samarbete med ämneskollegor där utveckling i ämnet sker i flera fall kollektivt med återkommande ämneslagsmöten. Dessa ämneslag utvecklar bland annat gemensamma upplägg kring vilka ämnesområden (i respektive ämne) som studeras i vilken årskurs. Samtidigt har du som enskild lärare stor autonomi att bedriva undervisning. All undervisning har sin bas i Google Classroom.
Vi har ständigt ett pågående arbete på organisationsnivå för att förbättra organisationen och rikta insatser på individ och gruppnivå för att nå så långt som bara är möjligt. Dynamiken på skolan är stor. Vi ändrar, justerar och söker hela tiden lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för våra elever.
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som lockas av ovanstående beskrivning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.
I ditt arbete har du tydlig elevfokus, ser den kompetenta eleven, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Med din drivkraft och ditt engagemang inspirerar du dina elever.
Du arbetar för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. I ditt arbete är du positiv och engagerad, har god samarbetsförmåga samt känner dig bekväm med att kommunicera både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut - vänta därför inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
