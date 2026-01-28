Högsta förvaltningsdomstolen söker en eller flera justitiesekreterare
2026-01-28
Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Vid Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 85 personer. Utöver justitieråden finns en kanslichef, beredningschefer, en chefsadministratör, justitiesekreterare, beredningsjurister, domstolshandläggare samt administrativ personal. Högsta förvaltningsdomstolens lokaler är vackert och centralt belägna i historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.
Domstolens beredande organisation består av tre specialiserade beredningsenheter. Stora målgrupper är skatt, socialförsäkring och andra sociala mål. Domstolen hanterar även mål om offentlig upphandling samt offentlighet och sekretess. Det EU-rättsliga perspektivet med därtill hörande frågeställningar är vanligt förekommande i domstolens mål.
Som justitiesekreterare ansvarar du för beredning och föredragning av mål. Du gör juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar, presenterar rättsutredningar samt lämnar motiverade förslag till avgöranden. Arbetet ger spetskompetens dels på de rättsområden inom vilka domstolen verkar, dels i kvalificerad juridisk analys och problemlösningsteknik.
Arbetet som justitiesekreterare är självständigt och vi erbjuder dig stimulerande, utvecklande och meriterande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö. Domstolens justitiesekreterare arbetar i Stockholm och på distans från Lund, Göteborg, Jönköping, Sundsvall och Umeå. Kvalifikationer
Högsta förvaltningsdomstolen söker i första hand dig som har kvalificerad och väl vitsordad domstolserfarenhet som assessor. Även du som utöver viss domstolserfarenhet har förvärvat särskilt goda specialistkunskaper inom t.ex. skatt, socialförsäkring eller offentlig upphandling är välkommen att söka. Det är meriterande med erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete, från arbete på myndighet eller inom Regeringskansliet. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan kommunicera fakta och förslag på ett tydligt och enkelt sätt.
Som person är du ansvarsfull, har ett mycket gott omdöme och personlig mognad. Du är även strukturerad, självgående och har en förmåga till helhetssyn. Därutöver bidrar du med ett gott samarbete samt visar intresse och engagemang för arbetet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhetsmedvetande. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Anställningens omfattning m.m.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (6 år med möjlighet till förlängning).
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 25 och 26 §§ förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen.
Ansök senast den 18 februari 2026. Ange referens HFD 2026/81.
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: Ett eller flera.
Lisa Englund Krafft, beredningschef, tel. 08-561 676 00.
Siri Karalic Mannheimer, administrativ fiskal, tel. 08-561 676 00.
Fackliga företrädare
Fredrik Larsson, bibliotekarie (Saco-S), tel. 08 561 676 00.
