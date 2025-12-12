Högsta domstolen söker justitiesekreterare (Stockholm och Lund)
2025-12-12
Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla och återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater.
Domstolens mål är att vara en modern och attraktiv arbetsplats med särskilt fokus på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, individuellt anpassad kompetensutveckling, stor möjlighet till påverkan av rutiner och arbetsformer samt engagerande och utvecklande ledarskap. Domstolen jobbar aktivt med verksamhetsutveckling med särskilt fokus på moderna arbetsformer. Målet är att medarbetarna ska vara delaktiga och aktiva i utvecklingsarbetet.
Vid Högsta domstolen arbetar totalt ca 100 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli, som består av två beredningsenheter och en administrativ enhet som inkluderar registratorskontor och arkiv.
Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt. Justitiesekreteraren får goda kunskaper om praxis, blir väl förtrogen med förarbeten och doktrin inom de allmänna domstolarnas verksamhetsområde samt ökar sin förmåga att analysera rättsliga frågor.
Som justitiesekreterare ansvarar du för beredning och föredragning av mål. Du presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar samt lämnar motiverade förslag till lösningar. Som justitiesekreterare får du möjlighet att medverka i den framtida prejudikatbildningen och arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister samt ha intressanta, stimulerande och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter.
Arbetet som justitiesekreterare ger mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet och dess tillämpning liksom i kvalificerad juridisk analys och problemlösningsteknik, vilket sammantaget ger goda meriter inför en framtida domartjänst eller annan kvalificerad juristanställning.
De allra flesta justitiesekreterarna arbetar med alla på domstolen förekommande typer av mål (allmänna mål). Några justitiesekreterare är dock knutna till att arbeta med mål inom vissa specialområden, bl.a. immaterialrätt och mark- och miljörätt (specialmål).
I Högsta domstolen arbetar även beredningsjurister. Justitiesekreterarna arbetar huvudsakligen med de mer komplicerade målen och prejudikatmålen, men de arbetar även tillsammans med beredningsjuristerna i beredningen av samtliga mål.
Många av justitiesekreterarna arbetar i Stockholm, men det finns även möjligheter att arbeta på distans från Göteborg, Lund eller Umeå. Denna gång söker vi justitiesekreterare med placering i Stockholm och Lund. Ange i din ansökan vilken placering du söker.Kvalifikationer
Vi söker dig som har assessorsbakgrund. Specialkunskaper, t.ex. i immaterialrätt eller mark- och miljörätt, kan vara särskilt meriterande. För att prestera bra och trivas i rollen som justitiesekreterare krävs att du är en mycket skicklig och effektiv jurist. Det är viktigt att du är strukturerad och har en förmåga till helhetssyn. Du ska också vara självgående och ha en mycket god förmåga och vilja att ta ansvar. Därutöver krävs att du har personlig mognad och ett gott omdöme.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Flera anställningar är aktuella.
Anställningen är tidsbegränsad (6 år med möjlighet till förlängning). Tillträde efter överenskommelse. För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 26 och 27 §§ förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen. Bifoga samtliga vitsord från domarutbildningen och från andra avslutade anställningar samt referenser från domarutbildningen till ansökan.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Inför anställning kan domstolen komma att genomföra registerkontroll av sökanden.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
