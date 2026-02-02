Högsta domstolen söker administrativ jurist, särskild visstidsanställning
2026-02-02
Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla och återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater.
Domstolens mål är att vara en modern och attraktiv arbetsplats med särskilt fokus på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, individuellt anpassad kompetensutveckling, stor möjlighet till påverkan av rutiner och arbetsformer samt engagerande och utvecklande ledarskap. Domstolen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling. Målet är att medarbetarna ska vara delaktiga och aktiva i utvecklingsarbetet.
Vid Högsta domstolen arbetar totalt ca 100 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli, som består av tre beredningsenheter och en administrativ enhet med registratorskontor och arkiv samt övriga administrativa funktioner.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som administrativ jurist kommer du att ha som huvudsaklig uppgift att hantera administrativa skrivelser, allmänhetens frågor och det administrativa diariet. Du kommer även att hantera och föredra frågor om utlämnande och sekretess och andra administrativa beslut, vara ett juridiskt stöd för den administrativa enheten samt planera och delta vid vissa av Högsta domstolens externa och interna möten och sammankomster. Arbetet bedrivs i hög grad självständigt men innebär också ett nära samarbete med bland andra Högsta domstolens kanslichef, chefsadministratör och administrativa fiskaler. Anställningen som administrativ jurist ger värdefulla kunskaper om och erfarenhet av administrativt arbete i en domstol. Anställningen är tidsbegränsad (se nedan). Rollen som administrativ jurist är nyinrättad vid Högsta domstolen och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas under anställningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är notariemeriterad i tingsrätt. Du ska vara juridiskt mycket skicklig och noggrann samt ha hög ansvarskänsla och social kompetens. Med hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär bör en administrativ jurist ha fallenhet och intresse för administrativa uppgifter. Arbetet innebär omfattande externa och interna kontakter och service, och kräver därför mycket god samarbetsförmåga, mycket gott omdöme, flexibilitet samt förmåga att arbeta snabbt och med bibehållen kvalitet även under tidspress. Det kan vara meriterande att under eller efter notarietjänstgöringen ha arbetat med administrativa uppgifter. Likaså kan det vara meriterande med annan relevant arbetslivserfarenhet efter notarietjänstgöringen.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad, 1 års särskild visstidsanställning. En anställning är aktuell.
Bifoga i förekommande fall notariebetyg till ansökan. Om du för närvarande genomför notarietjänstgöringen kan du i stället ange en referens från domstolen. Bifoga även betyg från juristprogrammet och övriga intyg som åberopas.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Inför anställning kan domstolen komma att genomföra registerkontroll av sökanden.
