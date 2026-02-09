Högspänningstekniker med kompetens inom reläskydd till Eaton i Gävle
2026-02-09
Till vår kund Eaton söker vi nu erfarna elektriker/tekniker inom högspänning som vill ta nästa steg i karriären och bli en nyckelspelare i Eatons högspänningsteam i Gävle. Eaton erbjuder stora möjligheter till specialisering och karriärsutveckling internt, ett paket med exceptionella personalförmåner samt mycket konkurrenskraftiga marknadslöner.
Låter detta intressant? Läs mer om rollen nedan.
Om Eaton:
Eaton spelar en avgörande roll i att säkra kraftförsörjningen för framtidens teknik. Våra lokala team är experter på idrifttagning, driftsättning och kvalificerat servicearbete inom hyperscale-datacenter och kritisk infrastruktur. Vi levererar avancerade lösningar inom elkvalitet (UPS) och robust kraftdistribution (transformatorer, ställverk, reläskydd) över hela låg- till högspänningsspektrat.
Vad kommer du att göra?
Som Högspänningstekniker kommer du att vara nyckelpersonen på fältet, ansvarig för Eatons mest kritiska MV/HV-projekt:
Idrifttagning & Underhållsledning: Leda installation, utföra kvalificerat underhåll, idrifttagning, avancerad provning och felsökning av Eatons mellan- och högspänningsutrustning.
Kundrelationsansvarig: Agera som primär och professionell kontaktperson gentemot kund och samarbetspartners under projektens genomförande.
Mentorskap & Kvalitet: Stödja, handleda och coacha yngre servicetekniker, samt aktivt bidra till en företagskultur präglad av högsta säkerhetsstandard och teknisk excellence.
Projektsamverkan: Nära samarbete med projektledning för att säkerställa punktlig leverans, optimal resursanvändning och maximal kundnöjdhet.
Vem söker vi?
Gedigen bakgrund som installatör med relevant elutbildning.
Relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet som elektriker.
Erfarenhet av provning och idrifttagning inom kraftdistribution.
Du ska ha gedigen och praktisk erfarenhet av att arbeta med transformatorer, ställverk samt reläskydd. Detta inkluderar omfattande kunskap och vana vid både idrifttagning och provning av dessa kritiska högspänningskomponenter.
Meriterande:
Erfarenhet av specialiserad provutrustning (t.ex. Megger, Fluke, Omicron) samt programmering och provning av reläskydd är starkt meriterande.
Övriga krav:
Språk: Professionell nivå i tal och skrift i både svenska och engelska.
Mobilitet: B-körkort och flexibilitet att resa vid behov i tjänsten.
ECY-certifikat
Vad erbjuder vi dig?
Hos Eaton får du inte bara ett jobb - du får en karriär i en global ledare inom energihantering med många möjligheter.
Lön & förmåner
Toppkompensation: Vi erbjuder en konkurrenskraftig marknadslön.
Komplett förmånspaket: En omfattande uppsättning förmåner inklusive tjänstebil, kollektivavtal (med alla försäkringar och pension), årlig bonus och matförmån.
Investering i din Kompetens: Du får tillgång till generösa utbildningar och stöd för kontinuerlig kompetenshöjning, inklusive möjligheter till specialisering.
Utveckling & Karriär
Kontinuerlig utveckling: Vi satsar helhjärtat på din professionella utveckling genom kontinuerligt lärande, kollegial coachning och stort fokus på intern rörlighet och tydliga karriärvägar.
Stabil Plattform: Arbeta i en stabil företagsmiljö med en växande närvaro i Norden, vilket skapar långsiktiga affärsrelationer och trygghet för dig.
Vår Kultur & Värderingar
Öppenhet & Förtroende: Vi värdesätter din röst. Eaton är en plats där du kan säga din mening och bli hörd - vi bygger på säkerhet och tillit.
Om rekryteringen:
Då en del av arbetet utförs inom högsäkerhetsområden, kan säkerhetsprövning (inklusive kontroll mot belastningsregistret) bli aktuell som en del av rekryteringsprocessen.
