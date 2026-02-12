Högskolestuderande handledare till unga med anpassad sommarpraktik
2026-02-12
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som är student och läser till exempelvis socionom, arbetsterapeut, lärare, beteendevetare, psykolog, studie- och yrkesvägledare eller motsvarande människonära yrken. Du är en pedagogisk och lyhörd person som kan anpassa bemötande och arbetssätt efter individers varierande behov och förutsättningar. Du trivs att jobba med unga och med att stödja unga i deras utveckling.
Hörby kommun erbjuder varje år ett antal ungdomar (15-18 år) sommarpraktik inom kommunen. Ungdomarna praktiserar under tre veckor inom till exempel lokalvård, äldreomsorg och simhall. Sommarpraktiken ger unga en värdefull arbetslivserfarenhet och inspiration för utbildning och yrkesliv. Hörby kommun får samtidigt möjlighet att visa upp våra verksamheter för unga som är våra framtida medarbetare.
Hörby kommun erbjuder anpassad sommarpraktik för ungdomar som har behov av lite mer anpassning än på en ordinär praktikplats. Behovet av anpassning kan bero på en funktionsnedsättning och/eller en svår social situation. Gemensamt för ungdomarna på anpassad praktik är behovet av struktur och tydliga instruktioner, en lugn arbetsmiljö med möjlighet till paus och/eller ett stödjande och nära handledarskap.
Som praktikhandledare är dina arbetsuppgifter att:
* Stödja och leda praktikanterna i deras dagliga arbete på ett tydligt och strukturerat sätt.
* Vara praktikanternas närmaste kontaktperson under praktiken.
* Säkerhetsställa att praktikanterna får den anpassning de är i behov av under sin sommarpraktik.
* Registrera praktikanternas närvaro och ha kontakt med vårdnadshavare vid behov.
* Utvärdering av praktikperioden tillsammans med praktikanterna.
* Skriva en praktikrapport med lärdomar inför nästa års praktik.
Du behöver även vara bekväm med att själv jobba praktiskt med de arbetsuppgifter som praktikanterna utför såsom att flytta lättare möbler, målning och grovstädning.
Upplägg:
* v. 25 Introduktion och förberedelser inför sommarpraktiken.
* v. 26-28 Sommarpraktiken pågår och du handleder praktikanterna.
* En vecka under juli eller augusti för uppföljning och återrapportering, efter överenskommelse med chef.
Du förväntas även kunna deltaga under en kommungemensam handledarträff en förmiddag eller eftermiddag under april eller maj.
Omfattning
Deltid 65 % under 5 veckor. Timavlönad.
Formella krav
* Pågående högskoleutbildning till exempelvis till socionom, arbetsterapeut, lärare, beteendevetare, psykolog, studie- och yrkesvägledare eller motsvarande människonära yrken.
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av arbete med unga till exempel inom föreningslivet eller i arbetslivet.
* Tidigare erfarenhet av arbete med individer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller i utmanande livssituationer.
Personliga egenskaper/kompetenser
* Du har god förmåga att skapa tillit och bygga relationer.
* Du kan anpassa bemötande och arbetssätt till individers varierande behov och förutsättningar.
* Du har ett motiverande och stödjande förhållningssätt, du ser individens förmågor och styrkor.
* Du är självgående och tar egna initiativ utifrån ditt uppdrag.
* Du samarbetar lätt med kollegor med verksamhetens målsättningar i fokus.
Då du kommer arbeta i en verksamhet med minderåriga kommer du att behöva beställa ett utdrag ur belastningsregistret och visa upp det innan anställningen påbörjas.
Efter att ansökningstiden gått ut kommer du att få ett svar från oss via den mejladress du uppgett i ansökan.
Urvalsintervjuer sker sedan på Teams under v. 16 -18.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
