Högskoleadjunkt i ämnesdidaktik inom idrott och hälsa
Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-01-20
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Ämnesbeskrivning
Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom olika rörelsepraktiker samt de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten.
Ämnesområdet ämnesdidaktik har på GIH en inriktning mot idrott och hälsa som omfattar studier av ämneskunskaper, undervisning och lärande inom rörelse, idrott, hälsa och friluftsliv. På GIH är ämnesdidaktiken främst kopplad till skolämnet idrott och hälsa samt lärarutbildning med inriktning mot detta ämne. På senare tid har även ämnesdidaktiska frågor relaterade till rörelse i hela skolan i termer av hållbar rörelseutbildning, hälsoundervisning i flera skolämnen samt utomhusundervisning i andra skolämnen än idrott och hälsa behandlats.
Arbetsuppgifter
Vi söker två stycken vikarierande högskoleadjunkter. I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom medverkan i planering, genomförande och uppföljning av VFU-kurser och ämnesdidaktiska kurser i idrott och hälsa. Inom VFU-kurser ingår att genomföra trepartssamtal och slutseminarium med studenter, utöver den löpande kontakten med studenternas VFU-handledare. Undervisning i ämnesdidaktik innefattar att tillsammans med ett lärarlag planera, genomföra och följa upp undervisning företrädesvis inom idrott, rörelse, hälsa och friluftsliv samt simning och livräddning. Undervisningen kan omfatta grund- och avancerad nivå, inom grundutbildning sker undervisning i huvudsak på svenska.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:
• kandidatutbildning inom idrottsvetenskap eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer relevant,
• aktuell och relevant erfarenhet av undervisning inom idrott och hälsa,
• visat pedagogisk skicklighet,
• god samarbetsförmåga.
Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
• mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa på grundskola och/eller gymnasieskola,
• mycket stor vikt läggs vid fördjupade ämneskunskaper inom idrott och hälsa,
• mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att handleda VFU-studenter i idrott och hälsa,
•
stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga de egenskaper som krävs för att kunna fullgöra arbetet på ett bra sätt, såsom god kommunikationsförmåga, ansvarstagande, organisationsförmåga, noggrannhet och självständighet,
• vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska,
• vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
• vidare är det meriterande med magister- liksom masterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Publiceringsdatum2026-01-20Arbetstider och omfattning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% med planerat tillträde i mars, alternativt enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till och med juni 2027.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
• förteckning över eventuella publikationer som åberopas, vilka ska medsändas ansökan.
• förslag på minst två referenspersoner
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 3 februari 2026.
Läs gärna mer om GIH:s medarbetarskapspolicy.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)
(org.nr 202100-4334), http://www.gih.se Arbetsplats
Gymnastik- och idrottshögskolan Kontakt
Facklig företrädare, Saco-S
Kerstin Hamrin kerstin.hamrin@gih.se 08-120 538 16 Jobbnummer
9693454