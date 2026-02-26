Höglandsgymnasiet söker rektor till Aleholmsgymnasiet
2026-02-26
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Drivs du av att utmana till lärande och leda andra i deras pedagogiska arbete? Vill du vara med och leda vår verksamhet som rektor i en utvecklingsdriven organisation? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som rektor inom Höglandsgymnasiet blir du en del av vår rektorsgrupp med 15 rektorer på våra fem gymnasieskolor på Höglandet. Tillsammans med skolchef och gymnasiechefer utvecklar vi våra skolor där varje skola har sin särskilda nisch och profil.
Du kommer att arbeta på Aleholmsgymnasiet som en av två rektorer. Tillsammans utgör ni skolledning och gemensamt arbetar ni för att sätta mål för verksamheten, med utgångspunkt i de övergripande målen för hela Höglandsgymnasiet. Ni säkerställer en god organisation där alla medarbetare arbetar för hela skolans bästa. Ni rektorer har skolchef som närmsta chef. På skolan finns administrativ resurs och du har en nära dialog med HR och ekonomi som är stöd för dig i ditt chefskap där du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.
Som rektor på Aleholmsgymnasiet arbetar du med att leda och utveckla det pedagogiska arbetet genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Du säkerställer att utbildningen på skolan bedrivs enligt gällande lagstiftning och styrdokument för gymnasieskolan och värnar och arbetar för att medarbetare och elever har en god arbetsmiljö.
I uppdraget som rektor tar du en aktiv del i och leder arbetet med vårt professionella elevhälsoteam. Du företräder skolan både internt och externt och verkar för att ta tillvara Aleholmsgymnasiets fördelar och göra skolan attraktiv för elever i och kring Sävsjö.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen med pedagogik som inriktning, gärna som lärare på gymnasienivå. En redan påbörjad eller fullföljd rektorsutbildningen är meriterande. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta som lärare eller annat pedagogiskt uppdrag inom gymnasieskola. Tidigare erfarenhet av att arbeta som rektor eller chef och ledare i pedagogisk verksamhet är meriterande. Goda kunskaper om gymnasieskolans styrdokument och lagstiftning är ett krav. Kunskap om och tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete är meriterande, likaså erfarenhet av budgetansvar och erfarenhet av att arbeta med elevhälsoteam.
Som chef och ledare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i dina prioriteringar. Du leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare för att alla ska känna ägarskap för skolan som helhet. Du skapar goda relationer både internt och externt och förblir motiverad även vid eventuella motgångar. Du ser möjligheter i förändring och utveckling och leder mot uppsatta mål för att nå kvalitet.
Som person har du god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du tar ansvar för ditt arbete och strukturera ditt arbete självständigt och driver processer vidare.
Om vår skola
Aleholmsgymnasiet är en av fem gymnasieskolor inom Höglandsgymnasiet som del av Höglandsförbundet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en stark och innovativ utbildningsmiljö som gynnar våra ca 3000 elever, varav ca. 250 går på Aleholmsgymnasiet.Genom samverkan erbjuder vi möjligheter att ligga i framkant både vad gäller arbetsmetoder och verksamhetsutveckling. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som som gärna testar nya idéer och tankesätt.På Aleholmsgymnasiet värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att göra skillnad.
Vi på Höglandsförbundet arbetar aktivt med att skapa en miljö som stimulerar kreativitet, lärande och personlig utveckling. Vi tycker det är viktigt att du bemöts med öppenhet, respekt och en mångfald av perspektiv. Samtidigt strävar vi efter en hälsosam arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och fritid. Vi tror på att förena kreativitet med personlig utveckling och erbjuder en miljö som stimulerar lärande och samarbete. Vår gemensamma storlek inom Höglandsförbundet och Höglandsgymnasiet ger oss unika möjligheter att utveckla och förbättra utbildningen för alla våra elever.
Bra att veta
Tjänsten som rektor är på 100%. Första intervjuer planeras till vecka 12.
Till denna tjänst vill vi att du bifogar examensbevis från högskolan i din ansökan samt eventuella handlingar om pågående eller genomförd rektorsutbildning. Har du en lärarlegitimation ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Malin Bergland, Skolchef på telefon 0381-679582 eller mejl malin.bergland@hoglandet.se
. Vill du kontakta facklig representant kontakta Sveriges lärares representant på skolan Thomas Olofsson på mejl thomas.olofsson@hoglandet.se
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
