Högkvarteret söker Handläggare reservofficerare / Handläggare personal
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu en medarbetare för att stärka upp vårat team!
HR-funktionen lyder under HKV STAB som är funktionsutövare och ledningsresurs för personal-, ekonomi-, säkerhets-, beredskaps, -administrativt och IS/IT verksamhet för förbandet Högkvarteret.
HR-funktionen består för närvarande av 11 kunniga och engagerade medarbetare som i sina roller som HR-generalister är ett verksamhetsnära chefsstöd till Högkvarterets chefer i alla HR-relaterade frågor. Vi arbetar också med utveckling och processansvar inom olika HR-områden såsom lönebildning, bemanning och organisation. HR-funktionen är en del av HKV STAB PERS som består av ca 25 medarbetare och leds av HR-chefen för Högkvarteret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för all handläggning av våra reservofficerare vid Högkvarteret och stötta chefer i organisationen med allt som rör förbandets reservofficerare. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bl. a. kompetensförsörjning, tjänstgörings- och utbildningsplaner samt administration kopplat till inkallelse och aktivering av tjänstgöring. Vidare kommer du att ansvara för olika projekt relaterade till rollen som reservofficer vid Högkvarteret. Arbetet är självständigt och i rollen ingår också att aktivt analysera och utveckla interna arbetssätt och metoder inom eget område.Publiceringsdatum2026-04-19Kvalifikationer
God kunskap om Försvarsmakten
Mycket god administrativ förmåga
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Office365
Meriterande
Erfarenhet av systemen SAP, VIDAR och PRIO
Erfarenhet av arbete som handläggare i Försvarsmakten
Kunskap i arbetsrätt
Reservofficer
Erfarenhet av projektledningDina personliga egenskaper
Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du kan bygga förtroenden och har även förmåga att samarbeta på olika nivåer inom organisationen. Du trivs med att arbeta självständigt och är trygg i att arbeta strukturerat och att prioritera dina arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som delar med dig av din kunskap och bidrar till en god stämning på arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Omfattning: Heltid
Tillträde: så snart som möjligt
Arbetsort: Stockholm, Valhallavägen 117
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tf Chef HR-detaljen Anna Aurell-Nylander, 076-610 52 34.Facklig kontakt
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 april 2026. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Så ansöker du
