Högkvarteret söker en Controller med inriktning mot lön & personalkostnader
2026-02-13
Har du erfarenhet inom ekonomi, HR eller lön? Vill du bidra till att stärka Försvarsmaktens styrning och kontroll i en tid av kraftig tillväxt och föränderligt omvärldsläge? Då kan detta vara en roll för dig.
Försvarsmakten befinner sig just nu i en expansiv fas och förutom en personellt större försvarsmakt innebär tillväxten även en större ekonomi. Med de ökade anslagen ställs större krav på vår lönehantering och på uppföljningen och kontrollen över våra personalekonomiska flöden. Nu söker vi dig som vill bli controller och vill vara med och vidareutveckla Försvarsmaktens arbete inom just dessa områden.
Om enheten
Försvarsstaben stödjer försvarsmaktsledningen med att handlägga och bereda inkomna ärenden, frågor och uppgifter, samt säkerställer att beslutad verksamhet genomförs och återredovisas.
Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för all ekonomi i en växande verksamhet. Här arbetar ca: 40 medarbetare med olika kompetenser och specialområden, fördelade på tre sektioner där du kommer att tillhöra Personalcontrollingsektionen.
På sektionen arbetar idag 8 personer och ansvarar för sammanhållningen av Försvarsmaktens arbete med personalekonomi, lönekontroll samt personresor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Controller kommer du, tillsammans med dina kollegor på sektionen, att ansvara för uppföljning och prognos av Försvarsmaktens lön & personalkostnader. Ditt fokus, åtminstone initialt, kommer vara att följa upp Försvarsmaktens lönehantering med uppdrag att minska felaktiga utbetalningar vilka leder till löneskulder. Arbetet sker både genom etablerade rutiner för systematiska och oannonserade kontroller samt genom att du själv utvecklar metoder och arbetssätt för att stärka uppföljning och intern kontroll. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till högre chef i frågor som rör lönekontroll, personalkostnader och regelefterlevnad och är en viktig del i myndighetens arbete med effektiv resursanvändning. Du kommer att arbeta i nära samverkan med Riksrevisionen och ha ett brett kontaktnät inom Försvarsmakten. I rollen ingår regelbunden dialog med såväl chefer och medarbetare som med försvarsgrenar och stridskrafter inom både ekonomi- och HR-området. Genom att föreläsa, utbilda och stödja verksamheten i frågor om lön och personalkostnader så bidrar du till Försvarsmaktens organisatoriska lärande och skapar goda förutsättningar för Försvarsmakten att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.
I syfte att möta de krav som ställs på Försvarsmakten, så behöver du även ha ett flexibelt förhållningssätt och en positiv inställning till att kompetensutvecklas mot fler/andra arbetsuppgifter inom avdelningens olika angränsande områden.
KRAV
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område (lön, ekonomi eller HR), alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med löneadministration, ekonomi och/eller HR i större organisation
• Mycket goda kunskaper i MS Excel samt erfarenhet av VBA
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du är en lagspelare som levererar med hög kvalitet även under perioder av hög arbetsbelastning. Du har förmåga att analysera stora informationsmängder och att på ett pedagogiskt sätt förmedla relevanta slutsatser till olika målgrupper. Du ser möjligheter i komplexa frågeställningar, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och delar gärna med dig av din kunskap. Du är självgående inom ditt ansvarsområde, samtidigt som du trivs med att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Du har ett flexibelt förhållningssätt och räds inte nya utmaningar. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet samt dokumenterade resultat från tidigare uppdrag.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten och/eller inom annan statlig myndighet alternativt vid Regeringskansliet
• Erfarenhet av arbete i PRIO/SAP
• Kunskap om Försvarsmaktens kollektivavtal
• Genomförd värnplikt, GMU, GU emotsvarande
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Civilbefattning
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Upplysningar om befattningen
Kontakta rekryterande chef Johan Farby
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-Specialist Elin Dahlqvist
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
