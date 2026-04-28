Höft- och knäproteskirurg till Ortopediska kliniken i Falun
2026-04-28
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Dalarna som region erbjuder en fantastisk livskvalitet med närhet till storslagen natur, friluftsliv och en stark lokal gemenskap. Här finns möjlighet till en balanserad livsstil, där karriär och fritid går hand i hand. Med goda kommunikationer, prisvärda bostäder och ett rikt kultur- och fritidsutbud är Dalarna en attraktiv plats och både bo och arbeta i.
Ortopedin i Dalarna är från 2026-01-01 samlat under en gemensam verksamhetschef. Ortopediska kliniken på Falu lasarett utgör tillsammans med Ortopedkliniken i Mora den samlade Dalaortopedin.
Ortopediska kliniken i Falun är en länsklinik som ansvarar för att förse invånarna i vårt upptagningsområde med god och säker ortopedisk hälso- och sjukvård. Vår verksamhet omfattar akut och elektiv sluten- och öppenvård. Verksamheten består av ortopedmottagningen, som tar emot 28 000 besök årligen, och två slutenvårdsavdelningar; en avdelning för akuta patienter och en avdelning för elektiva patienter - sammanlagt totalt 30 vårdplatser. Vi genomför sammanlagt cirka 4 000-4 300 operationer om året. Ortopediska kliniken i Falun har en bred verksamhet som omfattar samtliga delar av det ortopediska panoramat med undantag för tumörortopedi. Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som proteskirurg på Ortopediska kliniken kommer du huvudsakligen få jobba med höft- och knäprotespatienter. Du arbetar i team med bl.a. fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Bedömning och behandling av patienter med artrosbesvär
Självständig planering och genomförande av primära höft- och knäprotesingrepp
Handledning av ST-läkare och utbildning av kollegor inom proteskirurgin
Medverka till utveckling av proteskirurgin i Dalarna
Rondarbete
DagbakjoursarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren proteskirurg. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från revisionskirurgi och att du är bakjourskompetent. Du har ett stort engagemang för ditt arbete och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi sätter ett stort värde på en god samarbetsförmåga och ett gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ortopedkirurg med subspecialisering inom höft- och knäproteskirurgi
Flerårig erfarenhet av höft- och knäproteskirurgi
Goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift
B-körkort
Meriterande
Har arbetat i Cosmic samt i Provisio
Är bakjourskompetent
Har kompetens för protesrevisioner
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Facklig företrädare
Maria Rindeskog maria.rindeskog@regiondalarna.se 023-499002 Jobbnummer
9880350