Hofors kommun rekryterar nu en enhetschef för Individ- och familjeomsorgen
2026-04-20
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst och skapa hållbara lösningar för människor i behov av stöd? Vi söker en enhetschef för ett av verksamhetsområdena inom Individ- och familjeomsorgen, enheten för Myndighet.
Hofors kommun gör en större organisationsförändring där Vuxenenheten, Barn och Unga samt Bistånd omformas till tre verksamhetsområden. En mottagningsenhet, en förebyggande enhet och en enhet för myndighetsutövande. Omorganisationen ska implementeras under tidig höst.
Ta chansen att leda ett viktigt samhällsuppdrag, driva utveckling och göra verklig skillnad!
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.se
Arbetsuppgifter
Som enhetschef på enheten för Myndighet, har du ett övergripande ansvar för enheten, så som budget, arbetsmiljö och medarbetarna. I uppdraget ingår att samverka med andra aktörer såväl internt som externt. En central del i ditt uppdrag är att hålla dig uppdaterad med aktuell kunskap, lagkrav och forskning inom området. Du leder en enhet och verksamhet i en förändringsprocess med engagerade medarbetare och tillsammans skapar ni en trygg och kvalitativ verksamhet i linje med politiska mål och den nya socialtjänstlagen.
Du blir en del av Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp och arbetar nära två chefskollegor för att driva en strategisk utveckling. Enhetschef på IFO rapporterar till Verksamhetschef.
Förutom ett stort fokus på att implementera den nya socialtjänstlagen och den nya organisationen behöver du sätta din prägel på framtidens arbetsmiljö.
Din roll:
* Forma den nya verksamheten
* Leda, stötta och fördela arbete för medarbetare inom socialtjänsten
* Säkerställa att utredningar och beslut håller hög rättssäker kvalitet
* Ansvara för enhetens budget, verksamhetsmål och arbetsmiljö
* Samarbeta internt inom organisationen och externt med aktörer som polis, skola och hälso- och sjukvårdKvalifikationer
Vi söker dig som har ett närvarande ledarskap som präglas av tydlighet och engagemang. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är van att strukturera och driva arbetet framåt. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är intresserad av kvalitetsutveckling och har förmåga att driva ett kontinuerligt förändrings- och implementeringsarbete tillsammans med medarbetare mot uppsatta mål. Vi tror att samverkan och dialog är viktiga verktyg i ditt ledarskap.
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
* Har god kunskap i relevant lagstiftning och förändringsarbete
* God kännedom om myndighetsutövning gällande Barn och unga, beroende, SoL och LSS.
* Är en stabil och kommunikativ ledare med helhetsperspektiv
* Tidigare erfarenhet av ledarskap inom socialtjänst eller liknande offentlig verksamhet är meriterande.
Rollen är både strategisk och operativ, där fokus ligger på att skapa trygghet och kvalitet för medarbetarna och de individer som tar del av verksamheten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314827".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hofors kommun
813 81 HOFORS Kontakt
Magnus Gustafsson magnus.gustafsson@hofors.se
