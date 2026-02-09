Hofgårdsskolan söker lärare i Teknik och ytterligare ämne
2026-02-09
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Hofgårdsskolan är en högstadieskola i Sävsjö tätort. På skolan studerar c:a 300 elever.
Lärare i teknik och matematik
Som lärare i teknik och matematik förbereder, planerar och genomför du undervisning i ämnet i överensstämmelse med skolans ramar för undervisning.
Tillsammans med kollegor utvecklar du undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling i enlighet med rådande ramar och regler.
Du kommer undervisa i alla årskurser på högstadiet i ämnet teknik.Kvalifikationer
Lärarlegitimation i ämnet teknik och matematik för årskurs 7-9.
ÖVRIGT
