Hofgårdsskolan söker lärare i matematik och NO
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Sävsjö
2026-02-09
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Lärare i matematik och NO.
Som lärare i matematik och No-ämnen förbereder, planerar och genomför du undervisning i ämnet i överensstämmelse med skolans ramar för undervisning.
Annonsen är för två tjänster, exakta ämnen bygger på de sökandes kvalifikationer.
Tillsammans med kollegor utvecklar du undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling i enlighet med rådande ramar och regler.
Du kommer undervisa i alla årskurser på högstadiet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i matematik och Kemi och/eller fysik.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Henrik Starkman henrik.starkman@savsjo.se 0382-153 15 Jobbnummer
9729952