HLR och larmansvarig sjuksköterska till Helsingborgs lasarett
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha en nyckelroll där ditt arbete räddar liv? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker en engagerad HLR och larmansvarig sjuksköterska till Helsingborgs lasarett.
Vår enhet tillhör kansliet inom Helsingborgs lasarett men har även uppdrag för Ängelholms sjukhus. Enheten arbetar för att skapa förutsättningar för förvaltningsledningen och verksamheterna att fatta välgrundade beslut inom våra ansvarsområden. Detta sker inom ramen för gällande lagstiftning, regelverk och riktlinjer.
Helsingborgs lasarett har cirka 3 400 medarbetare. Lasarettet bedriver akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna samt psykiatri är representerade. Region Skåne har beslutat att bygga ett helt nytt sjukhus i Helsingborg och planering för det framtida bygget har påbörjats.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
Vi söker dig som trivs av att ha varierande arbetsuppgifter! Tjänsten avser Larmförvaltning, HLR-ansvarig sjuksköterska samt HLR-samordnare för Helsingborgs lasarett. I tjänsten ingår olika samarbeten med andra förvaltningar och relevanta aktörer.
Som HLR-ansvarig sjuksköterska och Larmförvaltare jobbar du förvaltningsövergripande med frågor kopplade till Larmlinjen på lasarettet så som akututrustning, defibrillatorer och utbildning. Du har det övergripande ansvaret för Larmlinjen tillsammans med HLR-ansvarig läkare. Du arbetar även med frågor som rör larmtelefoni som telefoner, larmpaneler samt frågor som rör larmvägar vid renovering och flyttar. Du kommunicerar eventuella flyttar av avdelningar samt andra ombyggnader som kan störa larmvägar.
Under terminstid har du uppdrag som HLR-samordnare på Helsingborgs lasarett. Du ansvarar övergripande för HLR-utbildning och HLR-instruktörer på sjukhuset. Uppdraget innebär utbildning av nya instruktörer. Du ingår i Team HLR som driver HLR i Regionen. Detta uppdrag omfattar 40 procent av tjänsten och är kopplat till Practicum som är uppdragsgivare.
Du samordnar och utför eventuella utbildningar för Larmgrupp genom teamsimulering samt larmövning ute på avdelning. Därtill finns du som stöd till sjukhusets olika verksamheter vid frågor om akututrustning samt defibrillatorer och håller fortlöpande tillsyn av akututrustning samt innehåll.
Andra arbetsuppgifter innefattar att delta i styrgrupp för HLR på sjukhuset samt möten för Larmgrupp. Du arbetar även med journalgranskning och utför en del omvärldsbevakning inom området för att hålla dig uppdaterad kring nya riktlinjer.
Arbetstiden är förlagd under dagtid, måndag-fredag.
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har kunskap i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. För att vara aktuell för tjänsten är du minst HLR-instruktör på sjukvårdsnivå.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av akutsjukvård såsom akutmottagning, hjärtsjukvård eller intensivvård. Tidigare erfarenhet av arbete som larmförvaltare är meriterande. Därtill ser vi det som meriterande om du har god kännedom om larmsamordning samt Helsingborgs lasarett genom att ha arbetat på sjukhuset. Vidare är det önskvärt om du har utbildningserfarenhet genom att både samordna och hålla utbildning samt ett stort tekniskt intresse.
Du som söker uppskattar utmaningar och flexibilitet i ditt arbete. Du arbetar för utveckling och kunskapshöjning. Du är självständig och tar utmaningar efterhand som dessa kommer. För att trivas med tjänsten behöver du vara en serviceinriktad och social person som tycker om att arbeta med människor, har ett brett kontaktnätverk och är bekväm med att stå inför mycket folk och undervisa. Likt oss, ser vi att du arbetar och agerar enligt våra värderingar; välkomnande, drivande med omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319093".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10
)
254 37 HELSINGBORG
Region Skåne, Helsingborgs lasarett
Mattias Stafflinger, Enhetschef Mattias.Stafflinger@skane.se 042-406 33 74
9871369