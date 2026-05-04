HKK-lärare till Långsjöskolan i Rimbo
Norrtälje kommun, Långsjöskolan lärare / Grundskollärarjobb / Norrtälje Visa alla grundskollärarjobb i Norrtälje
2026-05-04
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun, Långsjöskolan lärare i Norrtälje
er).
Lärare i hem- och konsumentkunskap (HKK) - var med och gör skillnad på riktigt
Inför hösten 2026 söker vi en engagerad och driven lärare i hem- och konsumentkunskap till årkurserna 6-9. Har du ytterligare ämnesbehörighet är det meriterande.
Det här är inte ett jobb för dig som vill "förvalta".
Det här är för dig som vill utveckla, påverka och göra verklig skillnad för elever som behöver det.
Uppdraget
Hos oss är läraruppdraget tydligt:
du planerar, genomför och följer upp undervisning med hög kvalitet - och du tar ansvar för att varje elev ges möjlighet att lyckas.
Du är också mentor och en viktig vuxen i elevernas vardag.
Du arbetar i ett arbetslag där vi tillsammans driver skolans utveckling framåt, med fokus på undervisning, studiero och elevernas motivation.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill mer.
Du är en lärare som:
bygger starka relationer och skapar förtroende
leder klassrummet med tydlighet, värme och struktur
inte ger upp när elever tappar motivation - utan växlar upp
vågar utmana både elever och dig själv
ser undervisning som ett hantverk som ständigt kan förbättras
Hos oss möter du elever med olika förutsättningar.
Det kräver att du är uthållig, lösningsfokuserad och har en stark tro på att alla elever kan utvecklas.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet i hem- och konsumentkunskap
Förmåga att skapa trygghet, studiero och engagemang
Ett tydligt ledarskap i klassrummet
Förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov
Vilja att analysera, utveckla och förbättra din undervisning
Ett konsekvent fokus på elevernas kunskapsutveckling
Vi är viktiga och vi gör skillnad.
Långsjöskolan i Rimbo är en mellan- och högstadieskola med drygt 400 elever. Här arbetar vi tillsammans - på riktigt. Vi stöttar varandra, utmanar varandra och tar gemensamt ansvar för skolans utveckling.
Vi befinner oss i ett viktigt utvecklingsskede där vi har fullt fokus på:
undervisningens kvalitet
ökad närvaro
stärkt motivation hos eleverna
Det betyder att du som börjar hos oss inte bara blir en del av verksamheten - du blir en del av förändringen.
Vi erbjuder:
engagerade och kompetenta kollegor
ett tydligt ledarskap och organiserade arbetslag
ett välfungerande elevhälsoteam
en skola med ambitioner och riktning
Alla elever har egen iPad eller PC och våra klassrum är utrustade med modern teknik. Vi har ett eget skolkök där maten lagas på plats.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Augusti 2026
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om oss i Norrtälje kommun
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Långsjöskolan lärare Kontakt
Biträdande rektor
Johan Eskhult johan.eskhult@norrtalje.se Jobbnummer
9890454