Hjullastförare sökes till våran kund i Norrköping till sommaren!
2026-04-21
Är du en van maskin-/hjullastarförare som vill jobba hos en kund som är en större industrispelare på marknaden? Om svaret är ja så sök till en spännande vardag i sommar!
Som hjullastförare så är du en viktig spelare i produktionen där man tar emot material som kommer via skepp vid hamn och hanterar råvarorna enligt gällande regler, vidare ska råvarorna sorteras i ett större terminalhus där man lager lägger materialet för senare användning i produktion.
När du inte sitter i hjullastaren så är du med i produktionen på golvet där kontroll och övervakning sker vid maskin och övervakningsrum för att kontrollera flöden in och flöden ut ur processen för att hela tiden vara i ajour med tillverkningstakten och kvalitén.
DETTA SÖKER VI
Vi söker därför efter dig med erfarenhet av att köra tyngre maskiner/hjullastare. Meriterande om du tidigare har hanterat material och råvaror i industriell miljö och gärna en tillverkande miljö. Eller tidigare jobbat som processoperatör.
För att lyckas i rollen krävs det att du är noggrann, självgående och har en god samarbetsförmåga. Något som är A & O här i och med att du kommer köra en stor maskin är att du är väldigt säkerhetsmedveten och tänker på omgivningen runt omkring dig, detta tar vi som en självklarhet att man innehar.
Eftersom anläggningen ligger en bit bort från förbindelser är det en stor fördel om du besitter körkort och tillgång till bil.
• Erfarenhet av att köra tyngre maskiner/hjullastare
• Någon form av utbildning kring hantering och körning av maskiner/hjullastare
Önskemål
• Erfarenhet av industriell eller tillverkande miljö
• Systemvana, kan hantera system och god teknisk förståelse.
Behovet är juni-aug men för rätt person finns det goda möjligheter till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
602 38 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9868135
9868135