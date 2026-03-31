Hjullastarförare till återvinningscentral södra Stockholm

Simplex Bemanning AB / Maskinförarjobb / Haninge
2026-03-31


Om rollen
Vår kund söker nu en erfaren och ansvarstagande hjullastarförare till en heltidstjänst. I denna roll blir du en viktig del av driftteamet och ansvarar för säkra, effektiva och noggranna materialhanteringsuppgifter i en dynamisk lager- och logistikmiljö. Du arbetar dagligen med att lasta, lossa och förflytta gods.

Publiceringsdatum
2026-03-31

Dina arbetsuppgifter
Bemanna och köra hjullastare för intern transport av varor och material

Lastning och lossning av lastbilar och containrar

Platsförflyttningar av pallar och större enheter med fokus på säkerhet och effektivitet

Samarbete med teamet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö

Anställningsvillkor
Placering: Stockholm

Arbetstider: Heltid med varierande arbetstider

Lön: Enligt ök

Start: Omgående

Vi söker dig som
Har giltigt körkort för hjullastare

Har erfarenhet av arbete i liknande miljö

Är noggrann, säkerhetsmedveten och har ett serviceinriktat arbetssätt

Kan kommunicera väl på svenska och engelska

Har grundläggande datorvana för rapportering i interna system

Meriterande
Erfarenhet av arbete med olika typer av truckar eller materialhanteringsmaskiner

Kunskap om lagring, packning och säkring av gods

Förarbevis eller certifikat för andra tunga maskiner

Vi erbjuder
En trygg och stabil heltidstjänst

Goda möjligheter till utveckling

En välfungerande arbetsplats med fokus på säkerhet och teamkänsla

Konkurrenskraftiga villkor och förmåner enligt företagets policy

Om arbetsplatsen
Du blir en del av en verksamhet med högt fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Anläggningen arbetar aktivt med att utveckla moderna och effektiva processer inom avfallshantering, med målet att bidra till en mer hållbar framtid.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag som matchar rätt person med rätt roll. Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och god kommunikation genom hela rekryteringsprocessen. Skicka in din ansökan redan idag - vi återkommer snart!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
136 40  HANDEN

