Hjullastarförare till återvinningscentral södra Stockholm
Simplex Bemanning AB / Maskinförarjobb / Haninge
2026-03-31
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Haninge
, Ödeshög
, Hjo
, Mjölby
, Tibro
eller i hela Sverige
Om rollen
Vår kund söker nu en erfaren och ansvarstagande hjullastarförare till en heltidstjänst. I denna roll blir du en viktig del av driftteamet och ansvarar för säkra, effektiva och noggranna materialhanteringsuppgifter i en dynamisk lager- och logistikmiljö. Du arbetar dagligen med att lasta, lossa och förflytta gods.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Bemanna och köra hjullastare för intern transport av varor och material
Lastning och lossning av lastbilar och containrar
Platsförflyttningar av pallar och större enheter med fokus på säkerhet och effektivitet
Samarbete med teamet för att säkerställa en trygg arbetsmiljöAnställningsvillkor
Placering: Stockholm
Arbetstider: Heltid med varierande arbetstider
Lön: Enligt ök
Start: Omgående
Vi söker dig som
Har giltigt körkort för hjullastare
Har erfarenhet av arbete i liknande miljö
Är noggrann, säkerhetsmedveten och har ett serviceinriktat arbetssätt
Kan kommunicera väl på svenska och engelska
Har grundläggande datorvana för rapportering i interna system
Meriterande
Erfarenhet av arbete med olika typer av truckar eller materialhanteringsmaskiner
Kunskap om lagring, packning och säkring av gods
Förarbevis eller certifikat för andra tunga maskiner
Vi erbjuder
En trygg och stabil heltidstjänst
Goda möjligheter till utveckling
En välfungerande arbetsplats med fokus på säkerhet och teamkänsla
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner enligt företagets policy
Om arbetsplatsen
Du blir en del av en verksamhet med högt fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Anläggningen arbetar aktivt med att utveckla moderna och effektiva processer inom avfallshantering, med målet att bidra till en mer hållbar framtid.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag som matchar rätt person med rätt roll. Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och god kommunikation genom hela rekryteringsprocessen. Skicka in din ansökan redan idag - vi återkommer snart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
136 40 HANDEN Jobbnummer
9831356