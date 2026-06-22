Hjullastarförare sökes till spännande projekt i Luleå
Bolt.Works Sverige AB / Maskinförarjobb / Skellefteå Visa alla maskinförarjobb i Skellefteå
2026-06-22
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Vill du vara med och bidra till viktiga bygg- och anläggningsprojekt i Luleå? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande hjullastarförare som vill bli en del av vårt team. Oavsett om du är ny i yrket eller har tidigare erfarenhet erbjuder vi en utvecklande roll i en bransch med goda framtidsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som hjullastarförare har du en viktig roll i våra projekt där du bidrar till att arbetet flyter på effektivt och säkert. Du kommer främst att arbeta med körning av hjullastare samt hantering av mindre maskiner och utrustning.
Arbetet är varierande och sker i en aktiv och praktisk miljö där ingen dag är den andra lik.Dina arbetsuppgifter
Körning av hjullastare i olika arbetsmoment
Hantering av småmaskiner och tillhörande utrustning
Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde på arbetsplatsen
Samarbete med kollegor i pågående projekt
Vi söker dig som
Har grundläggande erfarenhet av hjullastarkörning eller relevant utbildning
Är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral
Trivs i en fysisk och praktisk arbetsmiljö
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Körkort C
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Vi erbjuder
En utvecklande roll i bygg- och anläggningsbranschen
Möjlighet att växa och utvecklas inom yrket
Kompetensutveckling och stöd i din roll
Ett engagerat team med god sammanhållning
En arbetsplats där din insats gör verklig skillnad
Anställningsvillkor
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Cirka 6 månader med möjlighet till förlängningSå ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974023