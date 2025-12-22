Hjullastarförare sökes för spännande uppdrag i Landskrona
2025-12-22
Om tjänsten
Har du erfarenhet av att köra hjullastare och letar efter ett spännande uppdrag? Vi söker nu en hjullastarförare till vår kund i Landskrona med start i januari - med god chans till förlängning!
Arbetet är förlagt på 2-skift. Dina arbetsuppgifter
Lasta och lossa lastbilar
Transportera råvara
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har tidigare erfarenhet av hjullastare. Vi ser gärna att du har:
Yrkesrelaterad utbildning (meriterande)
C-körkort
C2 TLP1
Behörighet för hjullastare godshantering och anläggning
Goda kunskaper i svenska och engelska
Datorvana
B-körkort och tillgång till bil
Varmt välkommen att ansöka redan idag!
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
