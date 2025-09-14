Hjullastarförare för vinterväghållning (Partille)
2025-09-14
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Vi söker en hjullastarförare för snöröjning och halkbekämpning under vintersäsongen 2025/2026 (1 november - 15 april)
Beskrivning av tjänsten:
Vi söker en hjullastarförare som ska arbeta med snöröjning, plogning och halkbekämpning i Partille. Du kommer köra en Hjullastare med plog och spridare. Arbetet sker vid behov då det är snöfall/halka. Du har jourberedskap under perioden 1 november - 15 april, vilket betyder att du under denna period måste rycka ut med kort varsel (1 h) vid snöfall eller halka. Arbetstiderna är varierande och kan inkludera kvällar, nätter och helger beroende på väder. Arbetet innebär även kontroll och skötsel av hjullastaren under hela vintern. Finns väldigt goda möjligheter att behålla samma position vintrarna framöver.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av att köra hjullastare eller liknande maskiner
B-körkort och tillgång till egen bil
Du ska kunna arbeta dygnet runt vid snöfall/halka under perioden 1 november - 15 april då du har jourberedskap under denna period. Det kan bli långa och korta pass både dag, natt och helg, beroende på vädret
Bo nära Partille/Göteborg - du har inställelsetid på 1 timme
Prata god svenska
Ska kunna sköta enklare underhåll av hjullastaren
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Meriterande:
Hjullastarbehörighet (C2)
Erfarenhet av snöröjning med maskinSå ansöker du
Ansök på mejl info@belmont.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
