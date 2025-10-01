Hjulgrävarmaskinist med GPS-vana - Sörmlands Gräv & Transport
2025-10-01
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
Vill du köra hjulgrävare i ett lag där alla tar ansvar för varandra och alltid levererar lite mer än kunden förväntar sig? Då kan du vara vår nästa kollega på Sörmlands Gräv & Transport - ett bolag som erbjuder helhetslösningar inom mark, anläggning och transporter i Nyköping med omnejd, och som är en del av Alltransport.
Om Sörmlands Gräv & TransportHar funnits sedan år 2000 (AB sedan 2009) och har de senaste åren vuxit till cirka 31 medarbetare. Vår maskinpark består bland annat av grävmaskiner och hjullastare i olika storlekar samt kran- och tippbilar. Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna (ME), och alla maskiner besiktigas och brandskyddskontrolleras årligen för en trygg och säker arbetsmiljö.
RollenSom hjulgrävarmaskinist blir du en nyckelperson i våra projekt inom mark och anläggning. Du planerar och utför schakt- och finplaneringsarbeten, rör- och kabelgravar samt moment som L-stöd och grundläggning tillsammans med arbetslaget. Hos oss kliver man ur maskinen när det behövs - vi hjälps åt, stöttar kollegor och löser kundens problem. Det är en del av vår kultur att gå den extra milen, hålla ordning och reda samt lämna ett propert intryck.
Vad du gör Köra hjulgrävare med GPS/maskinstyrning (produktion, finplanering och egenkontroll)
Samarbeta tätt med yrkesarbetare, arbetsledare och beställare
Bidra till att göra det enkelt för kunden - i planering, utförande och kommunikation
Vi tror att du är Erfaren maskinist som behärskar maskinstyrning/GPS i vardagen
Lösningsorienterad, självgående och prestigelös
En lagspelare som gärna kliver ur maskinen och hjälper till där det behövs
Noga med säkerhet, kvalitet och "ordning och reda" - du tar hand om maskinen och representerar oss väl hos kund
Krav Dokumenterat förarbevis för grävmaskin
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Vana av GPS/maskinstyrning i produktion
Meriterande C-körkort (t.ex. vid behov av förflyttning/transport) - inte ett krav men ett plus enligt vår kravprofil.
Varför SGT? Trygg arbetsgivare med starka kundrelationer och varierade uppdrag i regionen
Del av Alltransport och medlem i ME - ordning, säkerhet och proffsighet i allt vi gör
En kultur där vi levererar lite mer än kunden förväntar sig och gör det enkelt att vara kund hos oss - laget före jaget, med mod, tillit och engagemang.
Plats, omfattning och start Placeringsort: Nyköping med omnejd (uppdrag även i angränsande områden förekommer)
Omfattning: Heltid, tillsvidare med provanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan
Vi intervjuar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Jimmy Söderberg jimmy@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9534861