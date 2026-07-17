Hjortsbergsskolan söker lärare till årskurs 4-6
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2026-07-17
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Vill du arbeta i en skola där trygghet, gemenskap och glädje är grunden för nyfikenhet och livslångt lärande?
Hjortsbergsskolan i Falkenberg söker nu en engagerad lärare med ett starkt relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i och utanför klassrummet.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6. Behörighet i idrott, svenska, matematik, engelska, NO och/eller SO är meriterande. Vi värdesätter också att du är en lagspelare som uppskattar nära samarbete med kollegor.
Hjortsbergsskolan är en F-6-skola med cirka 430 elever. Skolan präglas av trygghet, arbetsglädje och hög trivsel. Vi har låg personalomsättning och ett engagerat kollegium som tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
Vår vision uttrycker den riktning vi vill ge verksamheten:
"Hjortsbergsskolan- En skola där trygghet, gemenskap och glädje föder nyfikenhet och livslångt lärande. Genom tillitsfulla relationer och varierad undervisning stöttar vi varje elev att nå sin fulla potential att bli aktiva, ansvarstagande individer och medborgare."
Skolan ligger i ett naturskönt område i Falkenberg och erbjuder en inspirerande miljö för både elever och personal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du att:
• bidra till att förverkliga skolans vision genom att skapa trygghet, gemenskap och glädje i undervisningen
• bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• undervisa elever som periodvis är i behov av en mer flexibel undervisningsform
• ingå i ett av våra arbetslag i årskurs 4-6 och bidra till undervisningen där
• delta aktivt i skolans utvecklingsarbete för att stärka undervisningens kvalitet och elevernas lärande
Varför Hjortsbergsskolan? Hos oss får du:
• arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor
• vara en del av en skola med stark gemenskap och låg personalomsättning
• möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
• en naturnära arbetsmiljö som inspirerar till lärande och utveckling
möjlighet att göra skillnad för elever varje dagKvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med behörighet för årskurs 4-6
• har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap
• är flexibel och lösningsorienterad
• har god förmåga att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
• vill arbeta i enlighet med Utbildning Falkenberg och vår gemensamma syn på lärande och utveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer kalla till intervjuer löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331528 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Grundskolan Kontakt
Rektor
Frida Ombert frida.ombert@falkenberg.se 0346-886157 Jobbnummer
10004902