Hjärtsjuksköterska välkomnas till Medicinmottagning Mölndal
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi söker nu en vikarierande hjärtsjuksköterska till vår mottagning, är du den vi söker?
Medicinmottagningen i Mölndal tar emot patienter för ny- och återbesök dagtid till våra olika specialister inom kardiologi, diabetes, invärtesmedicin och gastroenterologi.
På mottagningen finns också en forskningsverksamhet. Vi värnar om god tillgänglighet och ett gott bemötande med patienter i centrum. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och en vilja att utvecklas.
Vad erbjuder vi?
Hjärtmottagningen i Mölndal är en del av Medicinmottagningen och som sjuksköterska här kommer du att arbeta med egen mottagning och möta patienter med ischemisk hjärtsjukdom, klaffopererade, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag och flextid tillämpas.
Vi arbetar i team kring patienten bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker och sekreterare. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeuter, kurator och dietist som är knutna till mottagningen. Du kommer att vara en viktig del av ett välfungerande team med erfarna kollegor.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och det finns goda möjligheter till kontinuerlig utveckling. Regelbunden fortbildning förekommer internt som externt på kliniken.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara egen mottagning där du dagligen kommer att arbeta med hjärtpatienter som är i behov av vård och rådgivning. Vi arbetar med livsstilsförändringar och att förebygga återinsjuknande genom utbildning och medicininställningar. I arbetsuppgifterna ingår polikliniska elkonverteringar, telefonrådgivning/1177 samt tidsbokning av patienter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat några år med kardiologi och gärna genomgått utbildningar i hjärtsjukvård. Har du tidigare arbetat med mottagningsarbete så är det meriterande men inget krav. Du som börjar hos oss ska trivas med en varierande arbetsdag och kunna ha en självständig roll. Arbetet är både kliniskt och administrativt.
Du behöver vara trygg i din sjuksköterskeroll, initiativrik och drivande samt ha lätt för att kommunicera med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Du är en person som trivs med medicinsk teknik och variation i arbetsuppgifterna. Vidare delar du gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till övriga medarbetare samt är delaktig i enhetens utvecklingsarbete. Du arbetar utifrån vår värdegrund "TILLSAMMANS -för patienten, med patienten".
Vi är stolta över vår verksamhet och hoppas att du tycker att det låter intressant att bli en del av den. Intervjuerna kan komma att hållas fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Publiceringsdatum2025-08-27
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4680". Omfattning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinmottagning Mölndal Kontakt
Tf vårdenhetschef, Alexandra Barath 076-0528451 Jobbnummer
9477401