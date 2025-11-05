Hjärtsjuksköterska till uppdrag i Karlskrona (8 dec - 25 jan)

Palmelind Konsult AB / Sjuksköterskejobb / Karlskrona
2025-11-05


Vi söker dig som är hjärtsjuksköterska för ett uppdrag i Karlskrona. Du kommer att arbeta med hjärtpatienter och ansvarar för observation, omvårdnad och dokumentation enligt gällande rutiner. Som konsult hos Magnifiq Kompetens får du tydliga villkor, stöd från personlig kontaktperson och ett välordnat uppdrag där din kompetens används fullt ut.

Om Magnifiq Kompetens

Vi är ett bemanningsföretag inom vård och omsorg som sätter kvalitet, trygghet och omtanke först. Vi värdesätter våra konsulter högt och arbetar för att du ska känna dig sedd, stöttad och uppskattad varje dag under hela din resa hos oss.

Med tydliga villkor, personlig kontakt och långsiktiga samarbeten med vården skapar vi förutsättningar för trygga uppdrag och en hållbar arbetsvardag.
Relevant kompetens:
Hjärtsjuksköterska (krav)



