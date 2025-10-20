Hjärtlig, driven och trogen tandhygienist till Simrishamn sökes.
2025-10-20
Beskrivning
Jag kommer att ta över en liten klinik mitt inne i Simrishamn och då behöver jag dig som är engagerad och självgående.
Du ska tycka att det är kul med förändring och att hjälpa till att utveckla kliniken och dig själv. Du kommer att ha en central roll i att ge våra patienter den bästa möjliga omtanken och vården, men också allmänt på kliniken.
Du kommer att arbeta självständigt, vilket innebär att du måste vara driven och ta egna initiativ. Jag uppskattar att man är orädd och innovativ och du kommer att vara med och forma vår klinik.
Idag har kliniken bara ett behandlingsrum, 1 tandläkare och 1 tandsköterska. I april finns det två behandlingsrum och mitt mål är att vi är minst två team på plats så småningom. Växer vi så kan jag till och med se att vi är fyra team som jobbar sologroup.
Allehanda tandhygienistarbete men också hjälpa till allmänt så som det är vanligt att man gör på en liten, privat klinik. Det innebär att när man inte har patienter så svarar man i telefon, bokar tider, jobbar med kvalitetsarbetet, städar, tvättar och hjälper till i sterilen. Jag söker alltså någon som inte är rädd för att jobba utan ser alla uppgifterna som roliga och därför att man inte har ett enahanda jobb. Kvalifikationer
Du är legitimerad tandhygienist och du söker tjänsten därför att du vill vara hos mig länge- kanske till och med din sista tjänst.
Du är empatisk och tycker om att arbeta med människor.
Du är lojal och har god förmåga att bygga relationer med både patienter och kollegor.
Du är driven och duktig på ditt jobb och strävar alltid efter att ge bästa möjliga vård.
Du har en positiv inställning och ser förändring som en möjlighet.
Du är inte blyg och du har lätt till skratt.
Du pratar perfekt svenska.
Din personlighet kommer att vara avgörande.
Eftersom jag inte har tagit över kliniken ännu är jag inte helt säker på om det är en deltid eller heltid som jag efterfrågar. Jag kommer att veta förhoppningsvis inom kort så sök tjänsten.
I ditt cv kommer jag att uppskatta ärlighet, ett foto, en rad om varför du söker tjänsten, lite om dig själv, både privat och på jobbet och varför just du ska ha den här tjänsten.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
