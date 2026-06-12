Hjärtat på rätt ställe? Sök jobbet som min personliga assistent (68%)
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans På Gotland AB i Gotland
, Ale
eller i hela Sverige
Är du min nya nyckelperson? Jag söker en trygg och engagerad personlig assistent till mitt team i centala Visby!
Jag är en man i mina bästa år (70+) som lever ett aktivt liv trots en ryggmärgsskada (förlamad från midjan och neråt). Nu letar jag efter dig vars personlighet och närvaro kan göra verklig skillnad i min vardag.
Om rollen – Varierande och meningsfull
Din uppgift är att hjälpa mig att få vardagen att rulla på ett smidigt och guldkantat sätt. Arbetsuppgifterna varierar och omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hjälp vid förflyttningar.
Hushållssysslor och att hålla god ordning omkring mig.
Matlagning – om du dessutom tycker om att laga god mat är det ett stort plus!
Vem är du?
För mig är personkemin helt avgörande. Om du är man eller kvinna, ung eller gammal spelar ingen roll – det viktiga är vem du är som person.
Du har hjärtat på rätt ställe, är trygg i dig själv och har en positiv livssyn.
Du är lyhörd, punktlig och har förmågan att se vad som behöver göras.
Erfarenhet inom vård eller personlig assistans är meriterande, men din personlighet väger tyngst.
Praktisk information & Schema
Omfattning: Ca 68 %.
Arbetstider: Ett unikt och varierat schema med delade turer (för-/eftermiddag och kväll) samt jobb varannan helg. Det ger dig ett flexibelt tempo med goda möjligheter till egna pauser mitt på dagen.
Uppstart: Introduktion och start sker enligt överenskommelse så snart vi hittar rätt match.
Låter detta som en perfekt match? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och jag ser fram emot att träffa dig över en kopp kaffe för att se om vi trivs ihop.
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans på Gotland AB
(org.nr 556763-8209), https://apg.tidvis.se/lediga_tjanster
Herkulesvägen 9 (visa karta
)
621 41 VISBY Kontakt
Uppdragschef
Paula Eklund Eriksson jobb@assistanspagotland.se 0498-211095 Jobbnummer
9961273