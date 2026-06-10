Hjältevadshus söker medarbetare till fabriken i Hjältevad!
Hjältevadshus AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Eksjö Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Eksjö
2026-06-10
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I småländska Hjältevad, strax utanför Eksjö, har Hjältevadshus utvecklat och byggt trähus i över 70 år, med fokus på trygghet. Vår unika byggmetod garanterar hög kvalitet och ett slutresultat som får toppbetyg. Vi bygger alla våra hus inomhus, i en torr och säker miljö. När allt byggs under samma tak kan vi också hålla koll på varje detalj och del, säkra kvaliteten i alla led och leverera alltihop på utsatt tid.
Hjältevadshus AB är ett av Sveriges ledande trähusföretag och är en del av Pulsenkoncernen som har cirka 1000 anställda och omsätter mer än 3 miljarder kronor. Företaget är familjeägt och har en stark tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag.
Om rollerna
Vi söker nu medarbetare till vår fabrik i Hjältevad. Här har vi tillsammans under de senaste åren utvecklat arbetssätt, genomfört investeringar och förbättrat arbetsmiljön. För att fortsätta utvecklingen söker vi nu flera medarbetare.
Vi söker medarbetare till vår tillverkningsavdelning där vi bland annat gör väggar, bjälklag, gavlar med mera
Vi söker även snickare för att göra inredning i småhusvolymer
På Hjältevadshus älskar vi att bygga småhus och i vår volymhustillverkning i Hjältevad färdigställer vi till största del husen inomhus. Vi bygger husen i lokaler där arbetsmiljö och säkerhet är viktiga områden. Varierande beläggning, ledigheter med mera gör det naturligt att över tid också arbeta inom flera olika produktionsområden.
Kompetens och erfarenhet
För att lyckas i rollerna i vår produktion trivs du att arbeta fysiskt. Du behöver kunna läsa och förstå produktionsunderlag i form av ritningar och instruktioner på svenska.
Som snickare krävs dokumenterad kunskap och/eller utbildning
För övriga medarbetare har du tidigare erfarenhet inom branschen, alternativt en gedigen vilja att lära dig ett praktiskt yrkePubliceringsdatum2026-06-10Dina personliga egenskaper
Du tycker om att arbeta praktiskt och finner en glädje i att samarbeta med andra. Du är prestigelös och nyfiken som person. Du drivs av att utveckla såväl arbetssätt som samarbeten i ditt arbete.Övrig information
För frågor om tjänsterna kontakta någon av nedan kontaktpersoner
Kim Gustafsson, via mail mailto:kim.gustafsson@hjaltevadshus.se
Olle Möllenhoff, via mail mailto:olaf.mollenhoff@hjaltevadshus.se
Ansökan skickas senast 2026-06-28, men då vi arbetar med löpande urval kan tjänsterna komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjältevadshus AB
(org.nr 556232-9135)
575 98 HJÄLTEVAD Arbetsplats
Hjältevadshus Kontakt
Logistikchef
Olaf Möllenhoff olaf.mollenhoff@hjaltevadshus.se +4638123960 Jobbnummer
9957323